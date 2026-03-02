Arturo Vidal sorprendió al confesar que le hubiese gustado jugar en Alianza Lima. Durante una entrevista en el podcast Enfocados, el histórico volante de la selección chilena reveló su simpatía por el club íntimo: “Nunca me ha tocado jugar en un equipo de Perú, me hubiese encantado jugar en Alianza. Le deseo mucha suerte a Alianza”, señaló.

Vidal también explicó que sigue de cerca la actualidad del equipo victoriano, especialmente por la presencia de su compatriota Esteban Pavez. “Tengo un hermano que se fue allá, que es Pavez, y espero que le vaya muy bien y puedan ser campeones este año”, agregó el experimentado futbolista, mostrando su respaldo al conjunto peruano en la presente temporada.

El ‘King’ ya sabe lo que es enfrentar a Alianza Lima, pues lo hizo en dos ocasiones durante la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024 con la camiseta de Colo-Colo.

Uno de esos encuentros se disputó en el estadio Estadio Alejandro Villanueva, donde Vidal fue protagonista al anotar un gol en Matute, donde ambos equipos igualaron 1-1. En aquel duelo, el chileno se fue expulsado en el epílogo del partido.