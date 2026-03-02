Por Redacción EC

Arturo Vidal sorprendió al confesar que le hubiese gustado jugar en Alianza Lima. Durante una entrevista en el podcast Enfocados, el histórico volante de la selección chilena reveló su simpatía por el club íntimo: “Nunca me ha tocado jugar en un equipo de Perú, me hubiese encantado jugar en Alianza. Le deseo mucha suerte a Alianza”, señaló.

