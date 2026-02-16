¿Qué dice la ley que prohíbe el uso de celulares en los colegios de Chile y desde cuándo aplica?

La regulación del uso de dispositivos móviles en colegios del mundo, tiende a llamar la atención de medios de prensa, y en esta oportunidad desde Chile, la publicación de normativa puntual lo termina revelando de cara a inicio del año escolar 2026. Nueva ley promulgada bajo la gestión de Gabriel Boric, busca ponerle fin a los celulares dentro de establecimientos educacionales, y desde fecha a partir de la cual regirá contemplando ciertas excepciones.

ESTO REVELA LA LEY QUE PROHÍBE EL USO DE CELULARES EN COLEGIOS DE CHILE

Iniciado el 2026, a nivel latinoamericano los niños y adolescentes continúan de vacaciones, y en esta oportunidad la población estudiantil chilena conociendo bajo mandato legal, que a partir de inicio de año escolar, ya no podrán hacer uso de sus celulares salvo ciertas excepciones.

Según lo precisa la LEY 21.801, el alumnado de los niveles de educación parvularia, básica o media, cuenta desde el primer día de clases regulares, con la restricción de emplear “dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal”, y en esa línea, buscar “fomentar la interacción social y el encuentro comunitario, tales como los juegos en equipo y los ejercicios grupales durante los recreos”, entre otras actividades de similares características.

La prohibición de usar celulares en colegios de Chile, “se aplicará, especialmente, durante el desarrollo de actividades curriculares dentro de la sala de clases y se extenderá a todos los integrantes de la comunidad educativa”, figura remarcado mediante normativa donde además de manera excepcional, el gobierno de Gabriel Boric termina autorizándolo si logran justificarse situaciones puntuales.

Resulta importante destacar, que de acuerdo a Calendario Escolar 2026 oficializado por parte del Ministerio de Educación, el miércoles 4 de marzo arranca el año lectivo de manera regular, y el alumnado debe acercarse a sus respectivas aulas para luego gozar de las vacaciones de invierno programadas entre los meses de junio y julio.

ESTAS SON LAS 5 EXCEPCIONES QUE TODO PADRE DE FAMILIA CHILENO DEBE TENER EN CUENTA ACERCA DEL USO DE CELULARES

“Si el estudiante presenta necesidades educativas especiales respecto de las cuales el uso adecuado de estos dispositivos móviles se considera como una ayuda técnica al servicio de sus aprendizajes”.

- “Esta circunstancia deberá ser acreditada por el padre, madre o apoderado del estudiante a través de un certificado emitido por un profesional competente”.

“Si existe una situación de emergencia, desastre o catástrofe”.

“Si el estudiante presenta una enfermedad o condición de salud, diagnosticada por un médico, que requiera monitoreo periódico a través de dispositivos móviles”.

- “Esta circunstancia deberá ser acreditada por el padre, madre o apoderado del estudiante a través de un certificado médico”.