Por Redacción EC

La regulación del uso de dispositivos móviles en colegios del mundo, tiende a llamar la atención de medios de prensa, y en esta oportunidad desde Chile, la publicación de normativa puntual lo termina revelando de cara a inicio del año escolar 2026. Nueva ley promulgada bajo la gestión de Gabriel Boric, busca ponerle fin a los celulares dentro de establecimientos educacionales, y desde fecha a partir de la cual regirá contemplando ciertas excepciones.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.

Temblor en Chile HOY, lunes 16 de febrero: hora exacta, epicentro y magnitud de los últimos sismos vía el CSN
Chile

Temblor en Chile HOY, lunes 16 de febrero: hora exacta, epicentro y magnitud de los últimos sismos vía el CSN

¿Qué dice la ley que prohíbe el uso de celulares en los colegios de Chile y desde cuándo aplica?
Chile

¿Qué dice la ley que prohíbe el uso de celulares en los colegios de Chile y desde cuándo aplica?

Temblor en Chile: reporte sísmico del viernes 13 de febrero según el CSN
Chile

Temblor en Chile: reporte sísmico del viernes 13 de febrero según el CSN

Temblor en Chile: sismos reportados el miércoles 11 de febrero
Chile

Temblor en Chile: sismos reportados el miércoles 11 de febrero