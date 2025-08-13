La visible brecha digital existente entre las variadas escuelas en todo el país fue el móvil para que WOW, la empresa peruana proveedora de internet 100% fibra óptica, comience con una importante campaña social: Colegios WOW.

A través de este programa, la compañía brinda acceso a internet con 100% fibra óptica y de manera vitalicia a instituciones educativas públicas, priorizando aquellas ubicadas en zonas rurales o de difícil acceso en todo el país.

Con esto, los escolares ahora disfrutan de nuevas oportunidades de aprendizaje, desarrollo y conexión con el mundo digital.

Brecha digital cero

El programa “Colegios WOW” destaca por su alcance e impacto social, así como por su enfoque en la equidad territorial al llevar conectividad a lugares históricamente olvidados por la infraestructura digital. Esta acción ha posicionado a WOW como una empresa innovadora y comprometida con el desarrollo sostenible del país.

“En WOW creemos que el acceso a internet no es un lujo, sino un derecho. Con esta campaña, estamos sembrando oportunidades donde antes solo había brechas.”, indica Carlos Peñaranda, Chief Marketing Officer de WOW.

Reconocimiento al impacto social

La campaña “Colegios WOW” ha sido reconocida por su impacto positivo en el país, obteniendo el Premio Effie de Plata en la categoría Cambio positivo bien social durante dos años consecutivos: 2024 y 2025. Este logro reafirma la solidez y el valor institucional de la iniciativa.

Además, ha recibido múltiples reconocimientos locales en los distintos departamentos donde ha sido implementada, destacando su aporte directo a las comunidades y su impacto positivo a nivel regional.

Con “Colegios WOW”, la marca reafirma su compromiso con la educación, la inclusión digital y el cierre de brechas sociales, promoviendo un desarrollo más equitativo en todo el Perú.

