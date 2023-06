Millones de familias en Colombia tienen el sueño de la casa propia. Es por ello que el Gobierno colombiano otorga para ellos la oportunidad de que puedan acceder a créditos hipotecarios con tasas razonables a través del bono “Mi casa ya”, un beneficio para los más vulnerables del país cafetero. En esta nota te contaremos todo lo que debes saber en relación a esta facilidad que brinda el Estado.

QUIÉNES SON LOS NUEVOS BENEFICIARIOS DE MI CASA YA 2023

Primero que nada, debemos tener en cuenta que los principales beneficiarios de este programa son las y los colombianas y colombianos interesados en adquirir vivienda nueva, que no han sido beneficiarios de otro subsidio de vivienda o cobertura a la tasa de interés y que no son propietarios en el territorio nacional; eso no va a cambiar.

Para ello, quienes estén interesados deben haber realizado la encuesta Sisbén IV y tener una clasificación entre A1 y D20 para hogares urbanos y rurales.

Así mismo, no se debe olvidar que, a partir del jueves 25 de mayo de este año, se han abiertos los cupos de cobertura a la tasa de interés en el programa Mi Casa Ya gracias a la colaboración entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el Departamento Nacional de Planeación.

“Valoramos la gestión de las distintas entidades del Gobierno Nacional comprometidas con hacer los trámites necesarios para habilitar estos cupos de gran ayuda para las familias, teniendo en cuenta que la cobertura a la tasa de interés es un beneficio que se otorga durante los primeros siete años del crédito hipotecario o leasing habitacional, reduciendo así la cuota mensual que deben pagar los hogares”, indicó sobre ello la ministra de Vivienda, Catalina Velasco Campuzano.

SOBRE EL PROGRAMA MI CASA YA 2023

El programa “Mi casa ya” es una iniciativa del Gobierno de Colombia que tiene como objetivo principal facilitar el acceso a vivienda propia a personas y familias de bajos ingresos. A través de este programa, se brinda apoyo financiero y subsidios para que los beneficiarios puedan adquirir una vivienda nueva o usada en proyectos de construcción socialmente prioritarios.

Una de las modalidades del programa “Mi casa ya” es el subsidio a la tasa de interés, que se otorga a través del sistema financiero. Este subsidio reduce el costo de los créditos hipotecarios, lo que facilita el acceso a financiamiento a tasas más bajas y plazos más convenientes para los beneficiarios.

Además, el programa contempla la modalidad de subsidio a la cuota inicial, que brinda apoyo económico directo a las familias de bajos ingresos para cubrir parte del valor inicial de la vivienda. Este subsidio puede ser utilizado en conjunto con el crédito hipotecario, lo que reduce el monto de la cuota inicial a pagar por los beneficiarios.

“Mi casa ya” también incluye un componente de acompañamiento social, en el que se brinda asesoría y orientación a los beneficiarios en temas relacionados con la adquisición de vivienda, trámites legales, financiamiento y otros aspectos relevantes. Este acompañamiento busca garantizar que los beneficiarios tomen decisiones informadas y puedan hacer un uso adecuado de los recursos disponibles.

El programa está dirigido principalmente a las personas y familias que no poseen vivienda propia y que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica. A través de “Mi casa ya”, el Gobierno busca promover la equidad y el acceso a vivienda digna, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos colombianos.