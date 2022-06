Perú no logró clasificar al Mundial de Qatar 2022. La Blanquirroja cayó en la tanda de penales ante Australia, luego de empatar en los 90 minutos y el tiempo suplementario, por lo que perdió su última chance de ir a la Copa del Mundo.

Hubo mucho dolor y tristeza por parte del plantel, el cuerpo técnico y los hinchas. Pero la página se tiene que voltear. Aquí te contamos cómo reaccionaron los jugadores y sus palabras tras la eliminación.

¿Cómo reaccionaron los jugadores de la selección peruana en redes tras quedar fuera de Qatar 2022?

Uno de los primeros en pronunciarse fue el lateral derecho Luis Advíncula, quien en caliente decidió publicar un mensaje en historias asegurando que dará un paso al costado de la selección tras fallar uno de los penales.

“Primero pido perdón a mi familia y amigos por el dolor que causé a todo el Perú. Soy el único responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas. Yo hoy hasta aquí llegué, doy un paso al costado de la selección. No creo que tenga fuerzas para levantarme de esto. A mis compañeros, muchas gracias por todo y perdón por tan poco”, fue el mensaje que había compartido Luis Advíncula en Instagram.

Cabe decir que unas horas después eliminó la publicación.

Pedro Gallese, por su parte, utilizó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje a la afición. “Ahora hay un gran dolor por no conseguir el objetivo. En la vida hay experiencias buenas, pero también uno tiene experiencias malas como estas, que también enseñan y ayudan a seguir creciendo”, redactó el golero.

Otro que se pronunció en sus redes sociales fue Alexander Callens. Lo hizo dos días después de la derrota. “Han pasado casi 2 días y es imposible aún superar esta derrota. Le agradezco de todo corazón a mis familiares, amigos e hinchas que me están dando ánimos para seguir adelante. Se dice que cada cosa que te pasa en la vida te deja un aprendizaje y está no será la excepción para volver más fuerte que antes. Se cumple ya casi un año de mi primer partido oficial con mi querida selección peruana y debo admitir que es lo mejor que me ha pasado en la vida”, se lee en la publicación.

Renato Tapia también se pronunció en su cuenta oficial de Instagram y esto fue lo que escribió:

“No hay palabras para describir lo que siento día a día, cada vez que vuelvo a pensar en que no estaremos en el mundial, me dan ganas de llorar y de no pensar en nada. Ese día algo en mi murió, aún sigo buscando qué. Sé que pudimos dar más, creo que todos lo sabemos, pero simplemente no fue nuestro día. Perdí muchas cosas este año por la selección pero no me arrepiento de ni una sola y volvería a hacerlo por este grupo y por mi país”.

El mensaje de Tapia para los aficionados. (Foto: Instagram Renato Tapia)

Por su parte, Gianluca Lapadula aseguró que el equipo tendrá revancha.

“Aunque sí duele, estoy muy orgulloso de todos mis hermanos. Hemos hecho lo imposible para lograrlo. Unidos tendremos nuestra revancha. ¡Somos la Blanquirroja! ¡Arriba Perú hasta el último cartucho!”, fueron sus palabras en su cuenta oficial de Instagram.