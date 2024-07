José Peláez sorprendió a todos con un emotivo y sorpresivo anuncio: ¡se convertirá en padre por primera vez! En una revelación que ha dejado a sus seguidores y colegas sin palabras, el conocido conductor compartió la feliz noticia de una manera que nadie esperaba. En la siguiente nota te contaremos lo que debes saber de este tema.

CÓMO ANUNCIÓ JOSÉ PELÁEZ QUE SE CONVERTIRÁ EN PADRE POR PRIMERA VEZ

José Peláez, el presentador de ‘El Gran Chef Famosos’, anunció que se convertirá en padre por primera vez a través de sus redes sociales. Compartió un emotivo video en el que relató las numerosas maratones que ha corrido junto a su esposa Alejandra y, al final del clip, mostró las primeras imágenes de la ecografía de su bebé. Con la frase “Se viene la maratón más bonita de todas”, Peláez expresó su alegría y emoción por el próximo nacimiento de su hijo.

Tras la publicación del video, las felicitaciones no se hicieron esperar. Tanto sus seguidores como artistas nacionales le enviaron mensajes de cariño y buenos deseos. Entre los comentarios destacados, Junior Silva escribió: “Ayayay!!! Que gran noticia, mi querido Jose Manuel Pelaez!!! Muchas bendiciones amigo”, Ivana Yturbe le dijo “Felicitaciones!!!”, y Ximena Llosa expresó: “Demasiado feliz por ustedes”. La noticia generó una ola de alegría y emoción entre sus seguidores y colegas.

CUÁL FUE LA RAZÓN POR LA QUE JOSÉ PELÁEZ TRABAJÓ GRATIS

José Peláez, reconocido por su participación en Studio 92, reveló la razón detrás de su decisión de trabajar de manera gratuita en un programa de radio.

Durante una entrevista, Peláez compartió que su única experiencia en radio se dio en Studio 92, donde lideró programas como “El tamaño sí importa” y “Sábado de resaca”.

En este último, el comunicador decidió trabajar los días sábados de forma gratuita, con la única intención de ampliar su presencia en el medio y hacer que su nombre resonara aún más en la radio.

Peláez explicó que estaba dispuesto a esforzarse más, incluso levantándose temprano, con el fin de obtener mayor visibilidad y asumir responsabilidades como operador, demostrando así su compromiso y determinación en el ámbito radiofónico.

“Mi única experiencia en la radio es en Studio 92, tuve este programa que se llama “El tamaño sí importa”, tuve un programa que se llama “Sábado de resaca” con Peláez, donde yo pedí ir los días sábados gratis, o sea trabajar más. Con la única finalidad y con la única intención y entendiendo de que mi nombre se iba a decir un día má en la radio. Estaba dispuesto a levantarme temprano e ir a la radio porque me dijeron no hay nadie que te opere. Yo dije, yo aprendo a pilotear la radio”, dijo José Peláez.

¿CÓMO FUE QUE JOSÉ PELÁEZ EMPEZÓ A SENTIR CONEXIÓN POR EL RUNNING Y CUÁL ES LA PARTICULAR RAZÓN QUE LO TERMINÓ MOTIVANDO A PRACTICARLO?

Con 35 años a cuestas, José Peláez es una de las figuras televisivas de Latina, canal para el cual trabaja actualmente como conductor y presentador de “El Gran Chef: Famosos”, y gracias a ello se ha ganado el cariño de una audiencia que quizá no conoce los detalles acerca de su afición e interés por el running.

Un buen estado de salud representa estabilidad en todo ámbito, y así empezó a sentirlo el carismático actor y exlocutor radial cuyos desafíos también se trasladaron al hecho de, por ejemplo, levantarse temprano e iniciar recorrido trotando.

El conductor de “El Gran Chef: Famosos” emitido por Latina, José Peláez, visitó el set de ‘Habla Serio’ para convertirse en el primer invitado de la segunda temporada de dicho espacio digital de entrevistas, y entre los tantos temas que abordó, hubo uno en particular en la que relató el episodio de transición que vivió pasando de llevar una vida sedentaria a correr maratones largas.

“Hace 7 u 8 años yo estaba en la radio, fue Maicelo el boxeador a la cabina, me hace practicar 3 movimientos así de box, yo me doy cuenta que no podía más”, manifestó inicialmente el popular ‘Gordo’ en “Mañana Te Cuento”, recordando además que por ese entonces fumaba, “salía un montón”.

Finalmente, y gracias a esa entrevista realizada a Jonathan, conocido pugilista peruano, José Peláez decidió contratar a un entrenador profesional de dicho deporte, quien como parte del proceso de calentamiento, “me mandaba a dar vueltas al parque”, dándose cuenta que efectivamente su cuerpo respondía a las exigencias del trajín propio de trotar o correr.

Conforme avanzaban las clases, confiesa haber sentido la necesidad de continuar con la misma rutina, y es así que “poquito a poco, (empecé a dar) una vuelta al parque, cinco vueltas al parque, (hasta que) un día me aburrí de darle vueltas al parque, y (avancé) por el malecón”, llegando a descargarse aplicativos que miden recorridos, y todo lo que conlleva el registro de la actividad que la convirtió en un estilo de vida.

Tras el relato acerca de su incursión en el running como tal, José Peláez manifestó que iniciaría también el camino hacia la emisión de Podcast donde generaría contenido a partir de dicha rutina e incluía viajes al extranjero para participar en maratones, por ejemplo.