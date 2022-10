BTS, BLACKPINK y Jungkook nominados a los People`s Choice Awards 2022: ¿Cómo votar?

Las agrupaciones más grandes del k-pop, BTS y BLACKPINK compiten una vez más en una de las premiaciones más importantes a nivel internacional. Los People’s Choice Awards 2022 reveló la lista de nominados para esta nueva edición y los idols obtuvieron múltiples menciones en varias categorías.

Como cada año, tanto BTS y BLACKPINK se han esforzado mucho para lograr nominaciones en diferentes premiaciones dentro y fuera de Corea del Sur, y ahora son fuertes candidatos a llevarse un reconocimiento especial en los PCA 2022.

Asimismo Jungkook, el Golden Maknae de BTS fue nominado por separado a dos premios en los People`s Choice Awards 2022. ¿Cómo votar por tu favorito?, ¿en qué categoría están nominados? A continuación, te contamos todo lo que debes saber sobre la premiación.

¿EN QUÉ CATEGORÍAS ESTÁN NOMINADO BTS, BLACKPINK Y JUNGKOOK?

Como grupo, BTS obtuvo tres nominaciones este año. Una vez más, están compitiendo por el premio al Grupo del 2022 y al Video Musical del 2022, por “Yet to Come (The Most Beautiful Moment)”, los cuales ganaron el año pasado. El grupo también ha sido nominado para la Gira de Conciertos de 2022 (por “Permission to Dance On Stage”).

Por su parte, Jungkook fue nominado por separado a dos premios por “Left and Right”, su exitosa colaboración con Charlie Puth, para el Video Musical del 2022, y también está en la carrera para la Canción de Colaboración del 2022.

En el caso de BLACKPINK, la girldband obtuvo dos nominaciones este año: el grupo ha sido nominado tanto para el Grupo del 2022 como para el Video Musical del 2022 por “Pink Venom”.

¿CÓMO VOTAR EN LOS PEOPLE´S CHOICE AWARDS 2022?

La votación está abierta en su sitio web oficial aquí hasta el 9 de noviembre a las 11:59 p.m. ET. Es importante saber que para poder votar, se requiere abrir sesión con Facebook o con tu correo electrónico.

Asimismo, para votar en Twitter necesitas usar el hashtag de #PCAs, el hashtag del nominado (#artista o #canción) y el hashtag de la categoría (#TheGroup, etc). Cada voto por categoría debe enviarse en tuits diferentes.

La ceremonia de los People’s Choice Awards 2022 se transmitirán en vivo el 6 de diciembre a las 9 p.m. ET.