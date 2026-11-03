El Congreso estadounidense está integrado por la Cámara de Representantes y el Senado, dos instituciones que tienen la facultad de aprobar leyes y fiscalizar las decisiones del Gobierno. (Julia Demaree Nikhinson / AP)
El Congreso estadounidense está integrado por la Cámara de Representantes y el Senado, dos instituciones que tienen la facultad de aprobar leyes y fiscalizar las decisiones del Gobierno. (Julia Demaree Nikhinson / AP)
Por Redacción EC

El sistema político de Estados Unidos está diseñado para evitar que todo el poder se concentre en una sola persona. Aunque el presidente es una de las figuras más importantes del país y dirige el Gobierno federal, sus decisiones están sujetas a límites establecidos por la Constitución. En ese escenario, el Congreso cumple un papel fundamental como institución legislativa y órgano de control político. Su estructura, dividida en dos cámaras, permite representar tanto a la población como a los 50 estados y ejercer contrapesos frente a la Casa Blanca.

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