En el Perú, las micro, pequeñas y medianas empresas (mypes) representan el 99.7% del total de empresas en el Perú y generan aproximadamente el 42 % del PBI nacional. Además, sostienen el 45 % de la fuerza laboral y brindan empleo a más de 8,3 millones de personas.

A pesar de su relevancia económica y social, muchas de estas empresas continúan operando con procesos manuales o sistemas desconectados, sin aprovechar las herramientas tecnológicas que existen en la actualidad.

En ese contexto, la digitalización resulta clave para la competitividad empresarial. Es por ello que, en la actualidad, se han desarrollado programas de aceleración tecnológica que apuntan a cerrar esa gran brecha que existe.

“Muchas veces se cree que estas tecnologías son solo para grandes empresas, pero hoy tecnología como la nube de AWS permite escalar desde cualquier tamaño”, explica Vladimir Vivar, CEO de Applying Consulting.

Por ejemplo, se ha lanzado un programa que busca acercar herramientas de clase mundial a las pequeñas y medianas empresas del país. La iniciativa liderada por Applying Consulting, partner certificado de Amazon Web Services (AWS) en Perú, permite a las pymes acceder a financiamiento de consumo en la nube por hasta tres meses, además de recibir acompañamiento personalizado para adoptar soluciones tecnológicas ajustadas a su realidad.

“Lo que queremos con este programa es que más pymes peruanas puedan acceder a soluciones concretas que las hagan más eficientes, sin que deban tener un equipo técnico o una gran inversión inicial”, explica Vivar.

¿Qué beneficios puede traer digitalizar a través de esta herramienta?

Controlar mejor su información

Anticiparse a riesgos

Reducir errores

Liberar tiempo operativo para enfocarse en la estrategia y el crecimiento

“Todo el proceso será acompañado por nuestro equipo de expertos que evalúa las necesidades reales de cada empresa y diseña una hoja de ruta de transformación digital a su medida, funcionarán como su equipo de TI”, destaca el CEO de Applying Consulting.

El acompañamiento es clave: cada empresa recibe una evaluación de su situación tecnológica y un plan de implementación gradual, enfocado en resolver sus principales cuellos de botella operativos. El modelo de financiamiento de AWS cubre el consumo en la nube por hasta tres meses, eliminando el riesgo económico inicial y facilitando la prueba de estas herramientas.

“Digitalizar no se trata solo de instalar software, sino de transformar la forma en la que una empresa opera. Por eso, se debe combinar tecnología con cercanía: sentarse con cada empresa, entender su negocio y diseñar soluciones reales para su crecimiento”, añade.