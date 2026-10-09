¿Tienes dos de estos factores? El riesgo de sufrir un infarto podría aumentar | Foto: Pexels
¿Tienes dos de estos factores? El riesgo de sufrir un infarto podría aumentar | Foto: Pexels
Por José Templo

Las enfermedades cardiovasculares continúan siendo una de las principales causas de muerte en el mundo y representan un desafío para la salud pública en el Perú, donde miles de personas enfrentan complicaciones relacionadas con el funcionamiento del corazón. Detrás de estos problemas existen diversas condiciones y hábitos cotidianos que pueden pasar desapercibidos, incluso cuando no generan molestias evidentes, pero que aumentan el peligro de sufrir complicaciones cardíacas. Ante este panorama, los especialistas insisten en la importancia de reconocer las señales de alerta y tomar medidas a tiempo para cuidar el corazón, especialmente mediante la prevención y los chequeos médicos. Conoce qué factores debes tener en cuenta, cuáles son las advertencias de un cardiólogo y qué medidas pueden ayudarte a reducir los riesgos.

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