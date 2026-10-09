Las enfermedades cardiovasculares continúan siendo una de las principales causas de muerte en el mundo y representan un desafío para la salud pública en el Perú, donde miles de personas enfrentan complicaciones relacionadas con el funcionamiento del corazón. Detrás de estos problemas existen diversas condiciones y hábitos cotidianos que pueden pasar desapercibidos, incluso cuando no generan molestias evidentes, pero que aumentan el peligro de sufrir complicaciones cardíacas. Ante este panorama, los especialistas insisten en la importancia de reconocer las señales de alerta y tomar medidas a tiempo para cuidar el corazón, especialmente mediante la prevención y los chequeos médicos. Conoce qué factores debes tener en cuenta, cuáles son las advertencias de un cardiólogo y qué medidas pueden ayudarte a reducir los riesgos.

¿QUÉ FACTORES DE RIESGO PUEDEN AUMENTAR LA POSIBILIDAD DE SUFRIR UN INFARTO?

l cardiólogo Luis Alberto Buleje Terrazas, exdirector del Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR), explicó que la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol elevado, el sobrepeso, el estrés, el tabaquismo, el consumo de alcohol y el sedentarismo pueden incrementar las probabilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares y afectar el funcionamiento del corazón.

El especialista advirtió que la coincidencia de varios de estos elementos representa un peligro mayor. “La presencia de dos o más de estos factores puede incrementar el riesgo de desarrollar un evento cardiovascular”, precisó para RPP. Sin embargo, indicó que es posible reducir estas probabilidades mediante una alimentación equilibrada, actividad física frecuente y controles médicos periódicos para detectar posibles problemas a tiempo.

“Hoy en día, hemos visto que la enfermedad cardíaca antes era del adulto mayor, pero hoy tenemos en la consulta a jóvenes”, advirtió el especialista, quien destacó que estos problemas también afectan a personas de menor edad.

¿CUÁNTOS INFARTOS SE REGISTRAN DIARIAMENTE EN EL PERÚ?

De acuerdo con las estimaciones de Buleje Terrazas, en el Perú ocurren alrededor de 100 infartos cada día. El cálculo incluye los casos atendidos en establecimientos del Ministerio de Salud, EsSalud, clínicas privadas y centros médicos de las Fuerzas Armadas.

La mortalidad asociada a estos episodios también genera preocupación, pues cerca del 25 % de los casos terminaría en fallecimiento, según el especialista. A nivel mundial, las enfermedades cardiovasculares provocan aproximadamente 19,8 millones de muertes anuales, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los infartos cardíacos y cerebrales concentran una gran parte de estos decesos.

¿DESDE QUÉ EDAD SE RECOMIENDA CONTROLAR LA PRESIÓN ARTERIAL?

El cardiólogo aconsejó iniciar los chequeos cardíacos, incluida la medición de la presión arterial, a partir de los 40 años. Sin embargo, quienes tienen antecedentes familiares de hipertensión o diabetes deberían acudir a evaluaciones antes de esa edad.

Asimismo, es importante consultar con un profesional de salud ante síntomas como dolor en el pecho, palpitaciones o falta de aire. La prevención también requiere mantener un peso adecuado, realizar ejercicio y mejorar la alimentación. Según el especialista, adoptar estas medidas puede evitar numerosos episodios cardiovasculares. “El 85% de estos infartos se pueden prevenir si es que tenemos hábitos saludables y disminuimos los factores de riesgo”, concluyó.

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