Netflix ha vuelto a dar en el clavo con el estreno de una producción británica que está dejando a los espectadores pegados al sofá. Se trata de una miniserie de solo seis episodios que nos abre las puertas de un mundo oscuro y desconocido: el de las comunidades religiosas extremas que viven aisladas en pleno siglo XXI. A través de una historia cargada de tensión y misterio, la serie nos muestra cómo es el día a día en un lugar donde la libertad no existe y cada movimiento es vigilado por líderes implacables. Lo más inquietante es que no estamos ante una historia de fantasía, sino ante un relato basado en investigaciones reales sobre los miles de grupos cerrados que operan actualmente, recordándonos que el control psicológico puede estar ocurriendo mucho más cerca de lo que imaginamos. Descubre cuál es la serie en cuestión y todos los detalles sobre ella.

¿CÓMO SE LLAMA LA SERIE Y DE QUÉ TRATA SU HISTORIA?

La producción se titula ‘Los no elegidos’ y ya es una de las favoritas en la plataforma. La trama nos lleva a un pueblo apartado en el campo británico, donde vive una comunidad religiosa que no permite el contacto con el resto del mundo. La idea nació gracias a la productora Julie Gearey, quien descubrió que en ese país existen miles de sectas activas hoy en día. La serie nos muestra el miedo que sienten los personajes al pensar en escapar y lo difícil que es adaptarse a la vida normal después de haber sido controlados por tanto tiempo, según informa Infobae.

¿CÓMO FUNCIONA LA VIDA DENTRO DE LA COMUNIDAD RELIGIOSA DE LA SERIE?

La trama se sitúa en la Hermandad de los Divinos, un grupo que establece normas estrictas para todos sus integrantes. En este entorno, las funciones están claramente delimitadas: las mujeres asumen tareas domésticas y de crianza, mientras que los hombres ocupan posiciones de autoridad y liderazgo.

La disciplina se mantiene mediante el miedo al aislamiento emocional, ya que cualquier persona que cuestione las normas es castigada con el rechazo absoluto de sus seres queridos. Este sistema de control no necesita siempre de golpes para someter a la gente, sino que se recurre a la manipulación constante. Además, el clima siempre nublado y lluvioso provocan la sensación de que no hay salida posible para quien decide desobedecer.

¿QUIÉNES SON LOS PERSONAJES PRINCIPALES DE ESTE DRAMA?

La gran protagonista es Rosie, una madre joven que empieza a dudar de todo lo que le enseñaron cuando su hija se pierde en una tormenta. El actor Asa Butterfield, a quien muchos conocen por comedias, hace aquí un papel muy distinto como un esposo muy estricto y fiel a la secta. También aparece Christopher Eccleston como el jefe máximo del grupo y Fra Fee como Sam, un hombre misterioso que llega de fuera para ayudar a Rosie, aunque nadie sabe realmente cuáles son sus intenciones.

¿EN QUÉ SE BASA LA HISTORIA Y CÓMO HA SIDO RECIBIDA?

El proyecto surge a partir de un proceso de investigación que incluyó testimonios de personas que abandonaron comunidades religiosas, así como material documental y producciones de la BBC. Este respaldo le da un tono realista que ha sido valorado por la crítica. Si bien algunos comentarios apuntan a una leve caída en el ritmo en ciertos episodios, el desarrollo de los personajes y las actuaciones mantienen el interés. Además, han surgido comparaciones con El cuento de la criada, aunque su ambientación contemporánea le aporta un matiz propio que refuerza su impacto.