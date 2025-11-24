A pocas semanas de que finalice el año, muchos peruanos ya comienzan a organizarse para las diversas festividades que trae consigo esta época del año. De hecho, según el calendario nacional, diciembre 2025 es considerado como una de las fechas más importantes no solo para la economía local, sino también para los trabajadores del sector público y estudiantes, quienes esperan con ansias el último feriado largo. Esto se debe a dos importantes efemérides: el Día de la Inmaculada Concepción y la Batalla de Ayacucho, lo que permitirá que muchas personas salgan de la rutina y realicen actividades junto a sus seres queridos o amistades. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNDO SERÁ EL ÚLTIMO FERIADO LARGO EN EL PERÚ?

Estas últimas semanas del año trae consigo una serie de efemérides muy importantes para el país, lo que conlleva a que sean considerados como feriados. Ante ello, de acuerdo con el calendario nacional, el próximo feriado largo en el Perú se celebrará el lunes 8 y martes 9 de diciembre, en conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción y la Batalla de Ayacucho, respectivamente. Esta buena noticia significa que las clases escolares en los colegios a nivel nacional sin excepción se suspendan con motivo a estas importantes fechas, según el Minedu.

Por su parte, los trabajadores del sector público y privado también gozarán de estos feriados oficiales; sin embargo, en caso les corresponda laborar en cualquiera de estos dos días de descanso, la actual normativa indica que tienen derecho a recibir un triple pago, con la condición de que no reciban un descanso sustitutorio. Es decir, de acuerdo con la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el sueldo se calcula así: el pago por el día feriado, pago por la jornada trabajada y un monto extra equivalente al 100 % por laborar en feriado.

¿POR QUÉ SE CELEBRA EL DÍA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN?

En los siglos XIII y XIV, los españoles comenzaron a celebrar el Día de la Inmaculada Concepción debido a la gran devoción que sentían por la Virgen María, y solicitaron al Papa Pío IX que declarara el dogma de la Inmaculada Concepción. Posteriormente, en 1760, el rey Carlos II, con el permiso del Papa Clemente XIII, decidió declarar a la Virgen como patrona de España.

En 1854, la definición dogmática y las apariciones a Bernadette Soubirous contribuyeron a expandir el entusiasmo hacia la Virgen María en todo el mundo católico. Asimismo, el Papa Pío IX, mediante la carta apostólica Ineffabilis Deus, declaró el dogma de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen. Después de varios años después, el 8 de diciembre, se inauguró una estatua de la Inmaculada en la Plaza de España, en Roma.

