El calendario oficial del año escolar 2025, publicado por el Ministerio de Eduación (Minedu), detalla las fechas de clases, feriados y periodos de descanso para los estudiantes peruanos. Entre ellas, las vacaciones de octubre destacan como una pausa ideal antes de la recta final del año.

Este periodo no solo permitirá el descanso de los escolares, sino que también coincide con una de las fechas patrias más significativas del país. Descubre aquí cuándo iniciarán las vacaciones de octubre y cómo se distribuirán las actividades escolares en los últimos meses de 2025.

¿CUÁNDO INICIAN LAS VACACIONES ESCOLARES DE OCTUBRE 2025?

Según el calendario establecido por el Minedu, las vacaciones escolares de octubre, que corresponde al cuarto bloque de semana de gestión, se llevará a cabo del 12 al 17 de octubre de 2025. En total, serán cinco días hábiles de descanso para los estudiantes de instituciones públicas a nivel nacional, según informa el diario El Popular.

Este receso llega tras culminar el tercer bloque de clases lectivas y sirve como una pausa antes de iniciar la última etapa del año académico. Luego del descanso, el cuarto bloque de semanas lectivas comenzará el 20 de octubre y se extenderá hasta el 19 de diciembre, fecha en la que finaliza oficialmente el año escolar 2025.

¿CUÁNDO TERMINA EL AÑO ESCOLAR 2025 EN PERÚ?

De acuerdo con el cronograma oficial del Minedu, las clases culminarán el 19 de diciembre de 2025, tras completarse el cuarto bloque lectivo. Posteriormente, del 22 al 31 de diciembre, se llevará a cabo el quinto bloque de gestión, destinado exclusivamente a tareas administrativas y al cierre de los procesos en cada institución educativa.

Este último tramo no involucra a los estudiantes, sino al personal directivo y administrativo, que realiza las labores de cierre académico y evaluación institucional antes del inicio de un nuevo año escolar.

¿CÓMO ESTÁ ORGANIZADO EL CALENDARIO ESCOLAR 2025?

El año académico está estructurado en cinco bloques:

Primer bloque de gestión: del 3 al 14 de marzo.

Primer bloque lectivo: del 17 de marzo al 16 de mayo.

Segundo bloque de gestión: del 19 al 23 de mayo.

Segundo bloque lectivo: del 26 de mayo al 25 de julio.

Tercer bloque de gestión: del 28 de julio al 8 de agosto.

Tercer bloque lectivo: del 11 de agosto al 10 de octubre.

Cuarto bloque de gestión (vacaciones): del 12 al 17 de octubre.

Cuarto bloque lectivo: del 20 de octubre al 19 de diciembre.

Quinto bloque de gestión: del 22 al 31 de diciembre.

De esta forma, el Minedu garantiza un año escolar ordenado, con espacios de descanso planificados y actividades pedagógicas distribuidas para optimizar el aprendizaje.

¿QUÉ FERIADOS LE QUEDAN AL 2025?

Todavía hay cuatro días festivos en el calendario nacional:

Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

Estos días libres representan oportunidades para rendir homenaje, reunirse con la familia y, al mismo tiempo, disfrutar de un merecido descanso.