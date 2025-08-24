La sensación de frío es experimentada actualmente por los peruanos tras inicio oficial de un invierno 2025 donde los reportes entorno a bajas temperaturas, continúan llamando la atención a nivel nacional. Es en ese sentido, que gracias al Gobierno mediante el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), hoy podemos conocer detalles más precisos sobre el clima, y además tanto fechas como horarios acerca de las estaciones astronómicas asociadas a los países del hemisferio sur.

¿CUÁNDO TERMINA OFICIALMENTE EL INVIERNO 2025 EN PERÚ?

Diariamente, el clima termina rigiendo nuestras vidas, y hasta el uso de prendas para vestirnos, siendo las bajas temperaturas aquella condición que caracteriza al invierno desde casi las 10 de la noche del 20 de junio sobre territorio peruano.

Así es como el Senamhi comparte de manera oficial, los detalles entorno a cada una de las 4 estaciones astronómicas cuya duración en países del hemisferio sur, asciende a aproximadamente los 3 meses, y asimismo evidencia la presentación de características climáticas muy propias de cada región.

Con respecto al invierno, y según lo precisa la propia entidad de Gobierno, te contamos que el 22 de setiembre estará culminando oficialmente dicho periodo representado por los días más fríos del año, y así desde la 1.19 de la tarde de esa misma jornada, iniciará lo que todos conocemos como la primavera.

Termina el invierno 2025 para dar por iniciada una primavera que sobre territorio peruano suele presentarse con días más cálidos rumbo a la última estación astronómica del año.

Las condiciones climáticas asociadas a las bajas temperaturas, traen consigo cierta incertidumbre sobre territorio peruano, y es que muchas veces suelen combinarse noches con lloviznas y amaneceres soleados mayormente experimentados desde casi fines de diciembre cuando llega el verano.

ESTOS SON LOS ACUMULADOS DE LLUVIA PRONOSTICADOS POR EL SENAMHI HACIA FINES DE AGOSTO 2025

Lima Metropolitana

- “Acumulados de lluvia alrededor de 1 mm en los distritos del sur, valores cercanos a 0.5 mm en la zona centro y oeste, y alrededor de 0.3 mm en Lima norte y este”.

Moquegua y Tacna

- “Acumulados de entre 1 y 2 mm, con temperaturas nocturnas de 12 °C a 15 °C y diurnas de 16 °C a 19 °C".

Arequipa

- “Los acumulados oscilarán entre 1 y 3 mm, con noches entre 13 °C y 14 °C y días cercanos a 19 °C”.

Ica

- “Acumulados de hasta 1 mm, con temperaturas nocturnas de 9 °C a 14 °C y diurnas de 18 °C a 24 °C".

Áncash

- “Acumulados de alrededor de 1 mm, con noches entre 14 °C y 16 °C y días de 21 °C a 25 °C”.

Chiclayo

- “Los acumulados llegarían a 1 mm, con noches entre 13 °C y 16 °C y días cercanos a 25 °C”.

Piura y Tumbes

- “Acumulados próximos a 1 mm, temperaturas nocturnas de 16 °C a 20 °C y días alrededor de 26 °C".

La Libertad

- “Las temperaturas nocturnas se ubicarán entre 12 °C y 16 °C, mientras que las diurnas alcanzarán valores próximos a 23 °C".

Fuente: Senamhi

EL AMANECER TARDÍO QUE SE PRODUCE DURANTE EL INVIERNO 2025 EXPLICADO POR ESPECIALISTA DEL SENAMHI

Las mañanas no son las mismas sobre la capital tras el comienzo oficial de la temporada más fría del año, y es que ahora de manera sorpresiva podemos notar que incluso superada dicha hora, continúa siendo de noche.

El 20 de junio arrancó el invierno en todos los países del hemisferio sur, y Perú no fue la excepción llevándose a cabo con ello el conocido solsticio que precisamente origina el denominado “amanecer tardío” explicado a continuación por Bremilda Sutizal como especialista del Senamhi.

Según lo precisa en diálogo concedido para Andina, este fenómeno termina produciéndose por efectos de la rotación de la Tierra, y principalmente el movimiento de traslación alrededor del Sol que "genera variaciones en cuanto a la incidencia de los rayos solares sobre el planeta“.

“En invierno, la radiación llega de forma más indirecta y eso hace que tengamos menor presencia de horas de sol durante el día”, refiere también Bremilda Sutizal del Senamhi entorno a ese cielo oscuro incluso pasadas las 6 a.m. cuyas características remarcan la presencia de mayor nubosidad y neblina.

A propósito de la percepción sustentada en explicación científica, la especialista manifiesta que entre los 30 y 80 minutos estimados, puede demorar en amanecer por completo a nivel nacional aunque dependiendo mucho del distrito o zona donde te encuentres.