Eclipse solar 2026: cuándo y dónde ver el espectacular “anillo de fuego”

El firmamento se prepara para el “anillo de fuego”, un eclipse solar anular que se desarrollará este mes de febrero. Este fenómeno, que destaca por tener un borde luminoso deslumbrante, captará la atención mundial. Aunque el espectáculo será impresionante, su visibilidad será limitada y requerirá una ubicación geográfica estratégica.

La expectativa crece entre los aficionados que buscan presenciar esta alineación cósmica. Mientras algunas zonas del hemisferio sur disfrutarán del evento, otras deberán conformarse con seguirlo de manera virtual. Descubre en qué lugares será visible, cuáles serán sus horarios clave y qué ocurrirá en Perú durante esta fecha especial.

¿QUÉ ES UN ECLIPSE SOLAR ANULAR Y POR QUÉ SE LE LLAMA “ANILLO DE FUEGO”?

Un eclipse solar anular se produce cuando la Luna atraviesa el disco solar mientras se encuentra en el apogeo, es decir, en el punto más distante de su órbita alrededor de la Tierra. Debido a esa mayor distancia, su tamaño aparente es menor que el del Sol, por lo que no lo cubre completamente y deja expuesto un anillo luminoso en su contorno.

En esta ocasión, el satélite natural ocultará aproximadamente el 96% de la superficie solar visible. Ese pequeño porcentaje restante genera el característico círculo brillante que distingue a este fenómeno de un eclipse total. Además de su atractivo visual, el evento ofrece oportunidades para perfeccionar cálculos astronómicos y analizar con mayor detalle el comportamiento de la luz solar en la atmósfera.

(Foto: AFP)

¿CUÁNDO Y DÓNDE PODRÁ OBSERVARSE EL FENÓMENO EN SU FASE DE ANULARIDAD?

El eclipse solar anular se producirá el martes 17 de febrero de 2026 y su franja de anularidad atravesará principalmente la Antártida y sectores del Océano Antártico. Solo dentro de ese corredor específico será posible apreciar el “anillo de fuego” en toda su magnitud.

En Sudamérica, las zonas más australes de Argentina y Chile podrán observar el fenómeno de manera parcial, con una reducción perceptible de la luz solar y cambios sutiles en la tonalidad del cielo, aunque sin alcanzar la anularidad completa.

En Argentina, la fase parcial comenzará a las 06:56, la etapa anular iniciará a las 08:42, el punto máximo se registrará a las 09:12, la anularidad culminará a las 09:41 y el proceso parcial finalizará a las 11:27.

En este contexto, debemos mencionar que regiones como el Perú no están en la trayectoria, por lo que el fenómeno será imperceptible desde esas tierras tanto a simple vista como con telescopios. Para quienes estén fuera de la ruta, diversos observatorios internacionales realizarán transmisiones en tiempo real vía internet, según informa Infobae.

(Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

¿QUÉ OTROS ATRACTIVOS OFRECE EL CIELO DURANTE ESTE MES?

Febrero de 2026 no solo destaca por el eclipse, sino por una nutrida agenda para los aficionados a la astronomía:

Luna Llena de Nieve: evento ocurrido el 1 de febrero, ideal para el avistamiento de detalles lunares.

evento ocurrido el 1 de febrero, ideal para el avistamiento de detalles lunares. Cometa C/2024 E1 (Wierzchos): alcanzará su mayor proximidad a la Tierra coincidiendo con el mismo día del eclipse solar.

alcanzará su mayor proximidad a la Tierra coincidiendo con el mismo día del eclipse solar. Ocultación de las Pléyades: el 23 de febrero, la Luna pasará frente a este famoso cúmulo estelar.

el 23 de febrero, la Luna pasará frente a este famoso cúmulo estelar. Conjunción planetaria: el 27 de febrero, el satélite terrestre se aproximará visualmente a Júpiter, siendo visible con binoculares.

VÍDEO RECOMENDADO: