Este jueves 2 de octubre muchos ciudadanos se preguntan si, ante el paro de transportistas en Lima y Callao, las autoridades declararían un día libre para trabajadores y estudiantes. La expectativa crece debido al impacto que generará la paralización del transporte público, pero la respuesta oficial ya está confirmada.

De acuerdo con el calendario oficial del Gobierno, la fecha no figura como feriado ni como día no laborable extraordinario. Sin embargo, no se descarta que algunas entidades permitan ingresos más flexibles para evitar complicaciones en la movilidad. A continuación, te contamos qué señala el diario El Peruano.

¿ES FERIADO O DÍA NO LABORABLE EL JUEVES 2 DE OCTUBRE?

La fecha del jueves 2 de octubre no ha sido considerada como feriado ni como jornada no laborable por parte del Ejecutivo, según la relación oficial publicada en El Peruano. Aunque no se dará un descanso generalizado, se contempla la opción de que ciertos centros de trabajo otorguen facilidades horarias, a fin de que los empleados puedan sobrellevar los problemas ocasionados por la suspensión del transporte en Lima y Callao.

¿POR QUÉ LOS TRANSPORTISTAS ANUNCIARON UN PARO PARA ESA FECHA?

La paralización fue acordada por más de 70 empresas que conforman una coordinadora de transportistas, quienes decidieron suspender el servicio como medida de protesta. La principal razón de su reclamo es la falta de seguridad ante el incremento de extorsiones, asesinatos y amenazas de mafias criminales. Pese a los pedidos realizados en protestas anteriores, aseguran que las autoridades no han tomado acciones concretas para atender sus demandas, lo que los llevó a convocar el paro en Lima y Callao, según informa El Popular.

¿CUÁNDO ES EL PRÓXIMO FERIADO QUE TENDRÁ EL PERÚ?

El próximo miércoles 8 de octubre será feriado en el país debido a la conmemoración del Combate de Angamos. Dicho evento, que sucedió un 8 de octubre de 1879, Miguel Grau Seminario y sus hombres a bordo del Monitor Huáscar enfrentó a una escuadra de la marina chilena en la guerra denominada “Guerra del Pacífico” y el próximo miércoles se celebrarán 144 años de dicho acontecimiento.

¿QUÉ FERIADOS LE QUEDAN AL 2025?

Todavía hay cinco días festivos en el calendario nacional:

Miércoles 8 de octubre: Combate de Angamos.

Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

Estos días libres representan oportunidades para rendir homenaje, reunirse con la familia y, al mismo tiempo, disfrutar de un merecido descanso.

Foto: Andina

¿EN QUÉ SE DIFERENCIAN EL FERIADO Y EL DÍA NO LABORABLE?

Aunque muchas personas relacionan el feriado con el día no laborable, existe una diferencia entre ambos términos. Aquí te presentamos las diferencias: