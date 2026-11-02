Tras el rotundo éxito global y el histórico Premio Oscar obtenido por “Godzilla Minus One”, la productora japonesa Toho vuelve a la carga con la muy esperada secuela: “Godzilla Minus Zero”.

A continuación, te contamos todos los detalles del tráiler oficial, la trama y cuándo podrás ver esta épica película en las salas de cine de Perú.

¿Cuándo se estrena “Godzilla Minus Zero” en Perú?

La fecha oficial de estreno de Godzilla Minus Zero en el Perú es el jueves 5 de noviembre de 2026. Gracias a la distribuidora BF Distribution, los cines peruanos (Cineplanet, Cinemark, Cinepolis, entre otros) recibirán el largometraje casi a la par con su debut global y el tradicional Godzilla Day (celebrado el 3 de noviembre).

Además, esta entrega marca un hito técnico al ser la primera producción de Toho filmada íntegramente en formato IMAX, ofreciendo una experiencia inmersiva sin precedentes para la audiencia peruana.

El tráiler oficial de “Godzilla Minus Zero”: tensión, caos y nuevos horrores

Toho reveló el impactante tráiler oficial de “Godzilla Minus Zero”, donde se anticipa una escala de destrucción superior y un conflicto directo entre la supervivencia humana y la furia destructiva del icónico kaiju.

En el avance promocional se observan secuencias de escala épica con un diseño visual pulido que promete superar lo visto en 2023.

Trama y reparto: ¿De qué trata “Godzilla Minus Zero”?

La historia se ambienta en el año 1949, exactamente dos años después de los traumáticos sucesos narrados en “Godzilla Minus One”. Mientras un Japón sumido en la posguerra intenta reconstruirse, la reaparición de la criatura radiactiva pondrá a prueba la resistencia física y psicológica de la nación.

El elenco que regresa:

Bajo la dirección y guion de Takashi Yamazaki, la cinta vuelve a contar con el elenco principal de la película previa:

Ryunosuke Kamiki como Koichi Shikishima .

como . Minami Hamabe como Noriko Shikishima .

como . Hidetaka Yoshioka como Kenji Noda (ahora como líder de la Oficina de Respuesta a Desastres).

como (ahora como líder de la Oficina de Respuesta a Desastres). Yuki Yamada (Shiro Mizushima) y Kuranosuke Sasaki (Seiji Akitsu).

Ficha técnica de “Godzilla Minus Zero”