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Ninguna criatura del cine puede presumir de la estabilidad laboral del buen Godzilla, en activo desde 1954 y todavía trabajando. Como se sabe, la franquicia de la bestia radiactiva nació en una coyuntura de puro terror, cuando Hiroshima y Nagasaki eran heridas abiertas y las pruebas nucleares en el atolón de Bikini renovaban la pesadilla atómica del Japón de posguerra. Muchas cosas han cambiado desde entonces y, sin embargo, Godzilla sigue presentándose a trabajar con una constancia admirable. La próxima semana llegará a salas “Godzilla Minus Zero”, la nueva entrega japonesa del Rey de los Monstruos, que nos lo trae resucitado y lejos de la jubilación.
Ninguna criatura del cine puede presumir de la estabilidad laboral del buen Godzilla, en activo desde 1954 y todavía trabajando. Como se sabe, la franquicia de la bestia radiactiva nació en una coyuntura de puro terror, cuando Hiroshima y Nagasaki eran heridas abiertas y las pruebas nucleares en el atolón de Bikini renovaban la pesadilla atómica del Japón de posguerra. Muchas cosas han cambiado desde entonces y, sin embargo, Godzilla sigue presentándose a trabajar con una constancia admirable. La próxima semana llegará a salas “Godzilla Minus Zero”, la nueva entrega japonesa del Rey de los Monstruos, que nos lo trae resucitado y lejos de la jubilación.
Las películas de Godzilla podían parecer fantasías para chiquillos amantes de las funciones de matiné, pero las mejores funcionaban como alegorías y hasta podían cumplir un fin social. Como explica Gabriel Muñoz en su libro “Tokusatsu” (Editorial UPC, 2023), estas producciones mostraban a Japón y sus ciudadanos “con la capacidad de sobrepasar cualquier situación adversa, inclusive si el conflicto fue provocado por sí mismos”. Eran relatos de resistencia con un atractivo universal, porque si una lección se sacaba es que la humanidad podía resurgir luego del desastre.
NO UNO SINO MUCHOS GODZILLAS
Desde su debut, Godzilla ha cambiado varias veces de aspecto, de temperamento y hasta de bando. Su primer director, Ishiro Honda, lo imaginó como un sinónimo de devastación, pero esa esencia ha ido mutando en movimientos pendulares. Así, a veces tenemos a Godzillas enojados y muy malvados, como en la película original (la mejor de todas) y en algunas de la llamada era Showa (1954-1975). En versiones posteriores del personaje, como las de la era Heisei (1984-1995) y la llamada era Millennium, la criatura era vista como una fuerza de la naturaleza destructiva y una amenaza para la humanidad, aunque con un costado trágico.
En otras ocasiones, sin embargo, lo hemos visto transformado en una figura afable y protectora de la humanidad. Es el caso de las cintas de Jun Fukuda —como “El hijo de Godzilla” (1967), marcadas por una comedia involuntaria— o de la versión estadounidense de Legendary Pictures que dio origen al Monsterverse. Esta franquicia, que presenta a un lagarto heroico que vela por el equilibrio del ecosistema, sigue plenamente vigente. En 2027 sumará un nuevo capítulo en los cines con “Godzilla x Kong: Supernova”.
En Japón, esa versión de la bestia como un “hippie” buena onda, protector del planeta, nunca terminó de encajar. Por eso, en 2016, tras el éxito del Godzilla estadounidense de Legendary, el cine nipón resucitó a su hijo más ilustre para una fantasía mucho más aterradora: “Shin Godzilla”, dirigida por Hideaki Anno, el célebre creador de Evangelion. En esta entrega, el monstruo recupera su rol de villano con un aspecto cadavérico que evoca a un zombi; pero el verdadero horror no proviene de sus garras, sino de la burocracia japonesa. Con una aguda carga satírica, el cineasta plasmó en la pantalla la parálisis y la inoperancia del gobierno a la hora de gestionar grandes desastres.
En esa misma línea de destrucción se inscriben “Godzilla Minus One” y la nueva “Godzilla Minus Zero”, ambas bajo la dirección de Takashi Yamazaki. Con la entrega de 2023, Yamazaki obró una maravilla cinematográfica optimizando un presupuesto de risa —estimado en apenas 15 millones de dólares—, una cifra minúscula para los estándares de Hollywood pero que fue suficiente para consolidar un fenómeno global.
La película arrasó en taquilla e hizo historia al otorgarle a la franquicia el primer premio Óscar de su trayectoria en la categoría de mejores efectos visuales. Además, se ganó los elogios públicos de titanes de la industria como Steven Spielberg y James Cameron, quienes cayeron rendidos ante su factura técnica y carga dramática. El director de “Titanic” y “Avatar” incluso se ofreció a conseguirle trabajo si algún día decidía dar el salto a Hollywood, cómo se vio en un video que se hizo viral.
Para “Godzilla Minus Zero”, Yamazaki regresa a la silla de director con el respaldo de una mejor billetera y con la ambición de expandir este universo de época. La trama nos sitúa nuevamente en un Japón devastado por la posguerra, específicamente en el año 1949, apenas dos años después de los acontecimientos centrales de la entrega anterior. Para hacer justicia a esta mayor ambición visual, la producción ha sido filmada para IMAX, la primera película japonesa realizada con esta característica.
La novedad de esta secuela, y lo que mantiene en vilo a los fanáticos del cine de kaijus (monstruos), es la escala de destrucción que promete. La inversión económica promete más acción física y, sobre todo, un enfrentamiento colosal con otra criatura legendaria de la mitología de Toho, devolviendo a la pantalla grande la era de las grandes batallas de titanes bajo una óptica aterradora. En Lima, la cuenta regresiva está por terminar. Hoy martes 3 de noviembre, hay funciones especiales de “Godzilla Minus Zero”, por el Godzilla Day. El estreno general es este 5 de noviembre. //
El Godzilla Day se celebra cada 3 de noviembre en conmemoración del estreno de "Gojira", la primera película del personaje, presentada en Japón en esa fecha de 1954. Dirigida por Ishiro Honda, con efectos especiales de Eiji Tsuburaya, la cinta dio origen a una de las franquicias más longevas del cine. La jornada reúne a seguidores del Rey de los Monstruos mediante proyecciones, actividades especiales, anuncios y lanzamientos de productos impulsados por Toho y sus socios. Este 2026, la celebración marca los 72 años del debut cinematográfico de Godzilla, convertido desde entonces en un símbolo de la cultura popular japonesa.
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