icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

"Godzilla Minus Zero” estrena nuevo tráiler y póster antes de su llegada a los cines. (Foto: Difusión)
"Godzilla Minus Zero” estrena nuevo tráiler y póster antes de su llegada a los cines. (Foto: Difusión)
Por Oscar García

Ninguna criatura del cine puede presumir de la estabilidad laboral del buen Godzilla, en activo desde 1954 y todavía trabajando. Como se sabe, la franquicia de la bestia radiactiva nació en una coyuntura de puro terror, cuando Hiroshima y Nagasaki eran heridas abiertas y las pruebas nucleares en el atolón de Bikini renovaban la pesadilla atómica del Japón de posguerra. Muchas cosas han cambiado desde entonces y, sin embargo, Godzilla sigue presentándose a trabajar con una constancia admirable. La próxima semana llegará a salas “Godzilla Minus Zero”, la nueva entrega japonesa del Rey de los Monstruos, que nos lo trae resucitado y lejos de la jubilación.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?