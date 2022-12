Este domingo 18 de diciembre culminará Qatar 2022 con la definición por el título entre las 2 mejores selecciones de la fiesta del fútbol que saldrá de unas semifinales con un sorpresivo participante. La Copa del Mundo en el Medio Oriente entró a su recta decisiva con la ilusión de Lionel Messi por conseguir la tercera, con la posibilidad de que se repita la final de Rusia 2018 y con la histórica clasificación de un equipo africano. Te contamos cómo se llevarán a cabo los duelos previos a la gran final en el Lusail.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SE DISPUTARÁN LAS SEMIFINALES DE QATAR 2022?

La vigesimosegunda edición de la Copa del Mundo que se juega por primera vez en el mundo árabe está representando para muchos, incluido el mismo Infantino, como el mejor de la historia.

Qatar 2022 ha visto como anticipadamente se despidieron candidatas al título como España, Alemania, Bélgica y Brasil, y a la vez como el plantel de Scaloni ratificó su buen presente que vino precedido por la Copa América conquistada en el Maracaná.

Este martes 12 de diciembre se verán las caras como en Rusia 2018, pero en esta ocasión por una fase final, albicelestes y ajedrezados.

Albicelestes y croatas se enfrentaron por el Grupo D en Rusia 2018, y el partido terminó a favor de los ajedrezados por 0-3. (Foto: Getty Images)

Nuevamente en el Lusail como ante Arabia Saudita y México por el Grupo C, y Países Bajos por cuartos, la selección argentina sostendrá una apasionante semifinal ante la Croacia del inacabable Luka Modric que busca llegar a su segunda final del mundo de manera consecutiva.

Un día después, ‘Les Blues’ chocará contra el cerrojo marroquí de los Hakimi, Ziyech, Bono y En-Nesyri. La historia de los Mundiales contará que en el 2022, una selección africana rompió toda brecha futbolística, pronósticos, y superó a potencias como la ‘Furia Roja’ y Portugal para colarse entre los 4 mejores de la fiesta del fútbol.

(Foto: FIFA)

El miércoles 13/12, Al Bayt será el escenario que albergará el Francia vs. Marruecos por el pase a la final del domingo 18. Los galos no mostraron su mejor versión ante Inglaterra, pero igualmente avanzaron, y sueñan con un bicampeonato que no se consigue desde hace 60 años.

La última selección que lo logró fue la ‘Canarinha’ de Pelé y Garrincha en Suecia 1958 y Chile 62.

A partir de las 2 de la tarde, el Argentina vs. Croacia y el Francia-Marruecos por semifinales se darán inicio con la probabilidad de revivir un Francia vs. Croacia como hace 4 años o un inédito Argentina-Marruecos.

¿CÓMO LLEGAN LAS 4 SELECCIONES A LAS SEMIFINALES DE QATAR 2022?

Lionel Messi, quizá en su último Mundial como Cristiano Ronaldo, está cerca de tocar el cielo con las manos, y ganar el anhelado trofeo de la FIFA con sus colores.

Tras la sorpresiva derrota ante Arabia Saudita en su debut mundialista, las dudas se acrecentaron, pero la Albiceleste supo salir a flote, y terminó liderando su grupo hasta llegar a unos cuartos que superaron gracias a ‘Leo’ y al ‘Dibu’.

La selección argentina empató 2-2 en los 120 minutos y más ante Países Bajos, y por penales logró una sufrida clasificación que los encaminó a su quinta semifinal de la historia tras las jugadas en Uruguay 30, México 86, Italia 90 y Brasil 2014.

(Foto: AFP)

En tanto, su rival de este martes 12 de diciembre eliminó al ‘jogo bonito’ de Brasil con un enorme Livakovic. La mala puntería de Marquinhos sentenciaron las aspiraciones del ‘Scratch’ que se quedó en el mismo lugar que en Rusia 2018.

Croacia, especialista en tiempos extra y penales, jugó su quinto alargue consecutivo en fase final de una Copa del Mundo, y con Modric como capitán y leyenda, intentará ser finalista por segundo Mundial seguido.

(Foto: AP)

La otra semifinal será testigo de un impensado versus entre la grata revelación y el vigente campeón del mundo.

Los ‘Leones del Atlas’ están entre los 4 mejores del certamen por primera vez en la historia con tan solo un gol recibido, y en propia puerta ante Canadá por fase de grupos. En una verdadera muralla se convirtió Marruecos para España en octavos y la selección lusa en cuartos que no pudo ser salvada por un Cristiano Ronaldo que empezó desde el banco de suplentes nuevamente.

‘Les Blues’ está a un paso de ser finalista otra vez tras ganarle a Polonia (3-1) en octavos , y luego derrotar apretadamente a los ingleses (1-2) que desperdiciaron un penal en los pies de Kane a los 84 minutos.