Todo tiene su final. Ya se conoce la fecha en que se emitirá el último programa de “The Late Show” con Stephen Colbert en la televisión estadounidense.

Fue el propio conductor quien reveló la información. Según recoge Deadline, durante una entrevista con Seth Meyers, su colega, a emitirse este 27 de enero en NBC.

Surgido en 1993, “The Late Show” ha sido uno de los formatos más exitosos de la TV estadounidense.

Stephen Colbert conduce, produce y escribe los guiones del programa desde septiembre del año 2015. Esto cuando arribó en reemplazo del mítico David Letterman, quien tras su retiro hoy graba especiales de entrevistas para Netflix.

En julio del año pasado, CBS informó que cancelería el espacio, pocos días después de que el comediante y presentador cuestione ante cámaras el acuerdo al que llegaron Paramount Global (su matriz) y Donald Trump. Un mes después, Skydance se fusionó con Paramount.

Como pasa con la mayoría de presentadores de este formato de la TV estadounidense, Stephen Colbert estila cuestionar con dureza las decisiones del mandantario republicano.

No ha cesado en ello incluso después de que se anuncie la desaparición de “The Late Show”. Y es probable que lo siga haciendo hasta el 21 de mayo en que se despida del aire.

Con la salida de Colbert, quedarán en el horario (aunque no necesariamente en los mismos días) otros presentadores como Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, Seth Meyers, entre otros.