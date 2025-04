Juan Manuel Vargas es uno de los exjugadores más queridos por el hincha peruano en los últimos años. Su gran carrera en diversos clubes de Europa y su paso por la selección peruana son algunos de los capítulos exitosos en su carrera del popular ‘Loco’. Y, ahora, el exUniversitario sorprendió al estrenar su programa en YouTube. Aquí te contaremos de qué se trata.

¿De qué trata el nuevo programa de Juan Manuel Vargas en YouTube?

Este nuevo espacio conducido por el ‘Loco’, llamado “La parilla del ‘Loco’”, busca llevar alegría y momentos divertidos a la casa de los peruanos. Esto, por supuesto, en base a su característica chispa y particular personalidad. En esta primera oportunidad, los entrevistados fueron sus excompañeros y amigos Paolo Maldonado y José el ‘Puma’ Carranza.

En este nuevo lanzamiento, estos tres exfutbolistas conversaron de todo y sin filtros. Para los siguientes episodios se esperan invitados también vinculados al fútbol peruano. Recordemos que Vargas tuvo un gran recorrido en este deporte, por lo que hay mucha expectativa de parte de los seguidores en que lleve distinguidos entrevistados.

¿Cómo ‘Chalaca’ Gonzales encontró a Juan Vargas en la puerta de Chamochumbi y lo llevó a una prueba en la selección?

César ‘Chalaca’ Gonzales, ex jugador y reconocido técnico de la liga local, contó que el primer contacto con Vargas se dio a través de una clásica ‘pichanga’. “Un día nos fuimos todos a jugar una pichanguita contra un equipo del ‘Loco’ Vargas. Nos ganaron. A mí todavía me hizo una ‘huachita’. Lo agarré y le metí una, voltea me queda mirando de pies a cabeza y se volteó. Acabó ahí, nada más”, confesó ‘Chalaca’ para el programa que conduce Alfonso ‘Puchungo’ Yáñez para Depor.

Luego, después de que pasaran tres meses, el exentrenador asegura que no supo nada de Vargas. Sin embargo, un día cualquiera, por una cuestión de suerte, se lo encontró caminando. Fue en ese momento en el que le propuso entrenar con la selección peruana Sub 20.

‘Chalaca’ Gonzales es considerado uno de los grandes personajes del fútbol peruano. (Foto: José Reynoso)

“No lo veo dos o tres meses. Justo tenía que ir por ahí por la puerta del Chamochumbi. Cuando doy la vuelta en el carro, en la esquina él estaba dando la vuelta con otro amigo. Paso, lo quedo mirando y lo veo a él. Me paré, esperé que venga caminando. Se acerca y le digo: ‘Te espero el lunes a las 09:00 a.m. en la Videna para que te pruebes por la selección peruana sub20′”, comentó Gonzales.

Por último, el exestratega del Sport Boys hizo hincapié en el carácter impulsivo que tenía Vargas en ese entonces. “El ‘Loco’ sí fue un descubrimiento. Limpiaba carros en el mercado de Magdalena y se peleaba en el parque todos los días. Era un ‘trompeador’. Así era el ‘Loco’, en su caro lo estoy diciendo”.

¿Quién es César ‘Chalaca’ Gonzales?

Hace 67 años, nació en el Callao César Carlos Gonzales Hurtado, conocido popularmente como ‘Chalaca’, un reconocido técnico peruano que con el transcurrir de los años se especializó en el descubrimiento de talentos como Carlos ‘Kukin’ Flores y Juan Manuel Vargas, por ejemplo, fundó la Academia Cantolao, y además es recordado por su firme postura y crítica acerca de las pocas oportunidades que recibe el DT nacional a comparación de los foráneos.