Una de las mejores maneras de poder estar cerca de un ser querido pese a las dificultades que existen de poder compartir tiempo junto a él, es mandándole un mensaje, una oración o una imagen por las celebraciones de Semana Santa. Por ello, en esta nota te brindamos algunas ideas que puedes usar para el Domingo de Resurrección, entre otros datos que debes conocer sobre la fecha.

MENSAJES, ORACIONES E IMÁGENES PARA COMPARTIR EL DOMINGO DE RESURRECCIÓN

Para quienes se encuentran lejos de sus seres queridos, las celebraciones de Semana Santa a través de la virtualidad están cargadas de gran simbolismo. A continuación, te compartiremos mensajes, oraciones e imágenes que puedes compartir el Domingo de Resurrección.

Mensajes para compartir el Domingo de Resurrección

Feliz Pascua de Resurrección, siempre trata de ser como un niño y no pierdas el tiempo en el pasado, ni en el futuro, solo vive el presente.”

“Tengan, todos, un feliz domingo de Resurrección, que todo el amor de Jesucristo llene sus corazones de paz, bendiciones y amor.”

“Que la alegría de la resurrección nos levante de la soledad, la debilidad y la desesperación a la fuerza, la belleza y la felicidad”. (Floyd W. Tomkins)

“Para un cristiano la Pascua lo es todo, cuando celebramos la resurrección de Jesucristo.” (Bernhard Langer)

“Yo Jesús, soy la resurrección, todo aquel que crea en mí, aunque muera, vivirá.”

“Este domingo de Resurrección, recuerda que Jesús es la luz de mundo, todo aquel que crea en él, jamás vivirá en las tinieblas, sino en la luz de la vida.”

“Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida; el que cree en Mí, aunque muera, vivirá.” (La Biblia)

“La Resurrección de Cristo es nuestra fuerza.” (Papa Francisco)

“El gozo que experimentaron los apóstoles por la resurrección de Cristo, superó cualquier otro gozo que ellos tuvieron, cuando Jesús estaba todavía con ellos en su cuerpo mortal.” (Antonio de Padua)

“Jesucristo no es un recuerdo, si bien hay que recordarlo, es una realidad que hoy todos podemos experimentar.” (Pastor Sergio García)

“El gran regalo de la Pascua es la esperanza; la esperanza cristiana que nos hace tener esa confianza en Dios, en su triunfo final, y en su bondad y amor que nada puede quebrantar.” (Basil Hume)

“Que la luz del Señor resucitado pueda disipar la tristeza del corazón y del espíritu! Que sigamos sintiendo paz y serenidad. Mis mejores deseos de una Santa Pascua.” (Anónimo)

“¡Felices Pascuas! ¡Que el Cristo resucitado también pueda conceder la serenidad, alegría y esperanza a usted y todos sus seres queridos!” (Anónimo)

“Nuestros mejores deseos de paz y serenidad en esta Pascua santa.” (Anónimo)

“Que estas Pascuas sean en familia y recordando todo lo que hizo Jesús por nosotros.” (Anónimo)

“Para los cristianos la Pascua significa mucho, porque es cuando celebran la resurrección de Jesucristo.”

“Todo el que crea en Jesús, vivirá, aunque muera, porque él es la resurrección y la vida.”

“El sufrimiento humano ha alcanzado su culmen en la pasión de Cristo.” (Juan Pablo II)

“Las manos traspasadas de Jesús crucificado nos dejan ver el corazón de Dios henchido de amor.” (Anónimo)

“La cruz no es para que la lleves al cuello, o la cuelgues en una pared; es para que la vivas día a día.” (Anónimo)

“Jesús emergió del sepulcro para invadir mi corazón.” (Donna Hosford)

“¿Cómo vivir la Semana Santa? Acompañemos a Jesús en su sufrimiento y aprendamos a imitarlo día con día.” (Anónimo)

Oraciones para compartir el Domingo de Resurrección

ORACIÓN I

¡Oh Alto y Glorioso Dios! Mi vida es como una vidriera iluminada por tu gracia multicolor.

Tú me has resucitado con Cristo, el Señor, ¡Aleluya! Mi vida está con Él escondida en ti, ¡Aleluya! Has sellado tu Alianza de Amor y Vida conmigo, ¡Aleluya! Nada podrá separarme jamás de tu Amor, ¡Aleluya! Hazme testigo fiel de la Resurrección del Señor Jesús, ¡Aleluya!

Padre, renueva en mí tu Alianza con el fruto de tu ALEGRÍA.

Texto: Hermanas clarisas de Huesca

ORACIÓN II

Te bendecimos, Señor, a ti que eres nuestra luz, y te pedimos que este domingo que ahora empezamos transcurra todo él consagrado a tu alabanza.

Tú que por la resurrección de tu Hijo quisiste iluminar el mundo, haz que tu Iglesia difunda entre todos los hombres la alegría pascual.

Tú que por el Espíritu de la verdad adoctrinaste a los discípulos de tu Hijo, envía este mismo Espíritu a tu Iglesia para que permanezca siempre fiel a ti.

Tú que eres luz para todos los hombres, acuérdate de los que viven aún en las tinieblas y abre los ojos de su mente para que te reconozcan a ti, único Dios verdadero. Amen.

ORACIÓN III

Amaneció tu día, Señor, y la esperanza despunta otra vez en cada corazón como ansia apasionada de vivir.

Tocan al vuelo las campanas, todo es ya alegría, un canto nuevo se escucha en la armonía de la creación entera.

Si tú vives, Señor, si ya has vencido la muerte que destruye nuestro ser; ya podemos Señor, vivir contigo en un reino que no se acabará ya tenemos el germen de la vida, ya es nuestra hasta el fin la eternidad.

ORACIÓN IV

Hoy es el sagrado día de pascua en que Jesús venciendo a la muerte volvió a la vida para que nosotros tuviéramos vida en abundancia.

Como corresponde a una familia cristiana, imploremos la bendición divina. sobre nuestra familia y nuestra casa (digamos después de cada invocación) «Bendícenos Señor porque somos tus hijos»

– Porque con la resurrección de Jesús venciste la muerte para siempre… – Porque sellaste una alianza de amor con todo tu pueblo… – Porque nos liberaste de la esclavitud del pecado… – Porque nos diste la gracia de ser una familia cristiana… – Porque prometiste a quienes te son fieles bendecir a los hijos de sus hijos… – Porque nos das la oportunidad de renovar nuestras vidas en esta pascua… – Porque nos permites ganar nuestro pan y nos colmas de tus bienes… – Porque nos reanimas con tu ayuda en medio de las dificultades… – Porque un día nos reunirás con los seres queridos en la mesa celestial… ¡Jesús resucitó! Amén.

Imágenes para compartir el Domingo de Resurrección

Frases para el Domingo de Resurrección: mensajes e imágenes para compartir en Semana Santa (Foto: Pinterest).

QUÉ ES LO QUE SE DEBE SABER SOBRE LA SEMANA SANTA

La Semana Santa es la conmemoración cristiana anual de la pasión de Cristo, es decir, de la entrada a Jerusalén, la última cena, el viacrucis, la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Comienza el Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de Resurrección, aunque su celebración suele iniciarse en varios lugares el viernes anterior, es decir, el Viernes de Dolores. La fecha de la celebración es variable: entre marzo y abril.

Sigue siendo Cuaresma hasta el atardecer del Jueves Santo, cuando da comienzo el Triduo Pascual: ese mismo día se celebra la institución de la Eucaristía en la última cena; el Viernes Santo, la crucifixión y muerte del Señor, y la noche del Sábado Santo, la Vigilia Pascual. Durante la Semana Santa tienen lugar numerosas muestras de religiosidad popular a lo largo de todo el mundo, destacando las procesiones, penitencias y las representaciones de la Pasión, muerte y resurrección de Jesús.

En algunos países se ha tomado como días de asueto, lo que también le ha valido la denominación de Semana Mayor.

En gran parte del mundo existen celebraciones asociadas a la Semana Santa, algunas de ellas de un enorme interés a nivel internacional.