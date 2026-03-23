La Semana Santa en el Perú se ha convertido en una de las fechas más importantes y esperadas por muchas personas debido a que, según el calendario nacional, establece un feriado largo. Esto permitirá que los trabajadores del país puedan alejarse de la rutina planificando una serie de actividades junto a la familia o amigos. Según las autoridades locales, estiman que cerca de 2 millones de viajeros se desplacen por los feriados a los destinos más imperdibles. Entre ellos destaca Ayacucho, cuyas celebraciones religiosas son consideradas entre las más reconocidas del mundo, así como Paracas e Ica, que son lugares ideales para quienes buscan sol y mar, como las Islas Ballestas y la Huacachina. Sin embargo, existen otras personas que les corresponderá laborar durante esos días inhábiles, por lo que recibirán una serie de beneficios laborales a fin de reconocer su trabajo durante estos días. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNDO INICIA Y TERMINA EL FERIADO LARGO POR SEMANA SANTA EN PERÚ?

La Semana Santa 2026 inicia oficialmente este domingo 29 de marzo con la celebración del Domingo de Ramos, en la que se conmemora la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, y finaliza el 5 de abril con el Domingo de Resurrección. En el Perú, de acuerdo con el calendario nacional, la población podrá disfrutar de un feriado largo el jueves 2 y viernes 3 de abril, correspondiente a estas festividades religiosas. A su vez, el sábado 4 y domingo 5 del mismo mes serán considerados como días no laborables para los trabajadores del sector público.

@panamericanatelevision 🗓️ ¡Se acerca el feriado largo! Todo lo que debes saber sobre los días libres por Semana Santa. Recuerda que este jueves 2 y viernes 3 de abril son feriados obligatorios y remunerados para los trabajadores del sector público y privado. #PanamericanaTV #SemanaSanta #FeriadoLargo #FeriadosPerú #TurismoPerú #NoticiasPerú ♬ sonido original - Panamericana Televisión

Este periodo de descanso figura entre los más extensos del año, por lo que, los empleados deben ser remunerados conforme a la normativa laboral vigente. Durante estas fechas, muchas empresas dejan de operar, mientras que otras personas aprovechan para movilizarse a otras ciudades del país, donde se realizan actividades alusivas a la efeméride. A continuación, te presentamos los demás feriados oficiales para este 2026:

Jueves 02 de abril: Semana Santa

Viernes 3 de abril: Semana Santa

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera

Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Viernes 25 de diciembre: Navidad

¿POR QUÉ NO SE COME CARNE EN SEMANA SANTA?

La Semana Santa está llena de tradiciones que la comunidad cristiana respeta y cumple por respeto a la jornada en la que se recuerda el sacrificio de Jesús para el perdón de los pecados. Entre las costumbres religiosas, la que más destaca es la prohibición de comer carne. Según dicta la tradición católica, los días en los que no se come carne durante esta festividad religiosa son el Miércoles de Ceniza, en el que los cristianos ayunan y oran, y el Viernes Santo.