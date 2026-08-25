El dengue es una enfermedad que amerita tener mucho cuidado y que ha afectado a miles de personas en Perú. Por ese motivo, es necesario los resguardos correspondientes e informarse sobre los síntomas y consecuencias. Con este objetivo, y con el fin de evitar más muertes, este sábado 26 de agosto se celebra el Día Internacional contra el Dengue. A continuación, te contamos todos los detalles sobre esta fecha.

¿Cómo surgió el Día Internacional contra el Dengue?

El dengue se transmite por el mosquito infectado. Esta enfermedad no discrimina y puede generar graves consecuencias a personas de distintas edades. De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), solo en nuestro continente, son aproximadamente 500 millones de personas las que corremos el riesgo de contraerlo. Por lo tanto, con la intención de estar mayor informados y que esta enfermedad genere la reflexión del caso, nació el Día Internacional contra el Dengue.

Los casos de dengue adquirido localmente están aumentando en dos condados de Florida. (Foto por SOUMYABRATA ROY / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

¿Cómo se transmite el dengue?

La razón principal es el mosquito Aedes aegypti, el vector que representa el riesgo de transmisión de arbovirus en las Américas, el cual está presente en casi todos los países del continente salvo en Canadá y Chile continental. Es doméstico -vive en casas y alrededores- y se reproduce en espacios naturales o artificiales que contengan agua.

El ciclo de vida del insecto, desde huevo a adulto, es de entre 7 y 10 días; llegado a esa etapa, viven entre 4 y 6 semanas. La hembra es la responsable de la transmisión de enfermedades, pues necesita sangre para desarrollar sus óvulos y su metabolismo; mientras que el macho no consume sangre.

Sobre el alza de casos, el hemisferio sur suele tener un incremento de estos durante la primera parte del año, durante su paso del verano al otoño; mientras que en el hemisferio norte, suele ocurrir en la segunda parte del calendario.

El dengue se transmite por la picadura de mosquitos Aedes infectados (Foto referencial: Soumyabrata Roy / NurPhoto vía AFP)

¿Cuáles son los síntomas del dengue?

Las primera señales que sentirá cada persona son diversas. Sin embargo, cabe resaltar que los lactantes y niños, como adultos y adultos mayores, pueden verse seriamente afectados. No obstante, también se han presentado casos de individuos asintomáticos, aunque estos son minoría. Si no fuera así, ten en cuenta los siguientes síntomas.

Fiebre moderada o alta incapacitante

Dolor de cabeza intenso

Dolor detrás de los ojos

Dolor muscular y en articulaciones

Sarpullido

Deshidratación

En caso la infección se vuelva grave:

Dificultad para respirar

Sangrado grave

Complicaciones graves en órganos

¿Qué hacer en caso de infección por dengue?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC en inglés), recomienda:

Descansar tanto como sea posible

Controlar la fiebre y aliviar el dolor con acetaminofeno (Paracetamol)

No ingerir ni ibuprofeno, aspirina ni medicamentos que contengan esto último

Moje la piel de la persona con una esponja con agua fría

Prevenir la deshidratación a causa de la fiebre, vómitos o por no tomar líquidos

No olvides tener en cuenta que no hay una medicina puntual para tratar el dengue, pero hay ciertos cuidados que el paciente debe seguir para lidiar con la calentura, uno de los principales síntomas y riesgos que se presenta con el dengue.

¿Cómo prevenir la propagación del mosquito del dengue?

Para la eliminación de estos mosquitos, la OPS recomienda:

Evitar la recolección de agua en recipientes al aire libre (macetas, botellas)

Cubrir de manera adecuada los tanques y depósitos de agua

Evitar la acumulación de basura y cerrar las bolsas con desperdicios