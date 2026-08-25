Día internacional contra el dengue | (Foto: LUIS ROBAYO / AFP)
Día internacional contra el dengue | (Foto: LUIS ROBAYO / AFP)
Por Redacción EC

El dengue es una enfermedad que amerita tener mucho cuidado y que ha afectado a miles de personas en Perú. Por ese motivo, es necesario los resguardos correspondientes e informarse sobre los síntomas y consecuencias. Con este objetivo, y con el fin de evitar más muertes, este sábado 26 de agosto se celebra el Día Internacional contra el Dengue. A continuación, te contamos todos los detalles sobre esta fecha.

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