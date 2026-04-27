Por Redacción EC

La granja vip’ es un reality de convivencia donde varios famosos tienen que enfrentarse a diversos retos extremos con la finalidad de no ser eliminados y llegar hasta la final para ganar el gran premio de la primera temporada: S/ 100 000. Y es que, el ingreso de diversas polémicas figuras de la farándula peruana, como Mark Vito, Mónica Torres, Pablo Heredia, Paul Michael, Pamela López, Diego Chávarri, Christian Martínez, entre otros, ha generado que el programa continúe dando de qué hablar diariamente en los medios de espectáculos y redes sociales. En ese sentido, una nueva polémica se ha generado en el programa de convivencia, luego de que una avioneta lanzara decenas de folletos con supuesta información sobre el pasado sentimental de Samahara Lobatón y Shirley Arica. Esto generó, sin dudas, la fuerte reacción de Gabriela Herrera, quien no dudó en confrontarlas por tildarla de “roba maridos”. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.