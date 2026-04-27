‘La granja vip’ es un reality de convivencia donde varios famosos tienen que enfrentarse a diversos retos extremos con la finalidad de no ser eliminados y llegar hasta la final para ganar el gran premio de la primera temporada: S/ 100 000. Y es que, el ingreso de diversas polémicas figuras de la farándula peruana, como Mark Vito, Mónica Torres, Pablo Heredia, Paul Michael, Pamela López, Diego Chávarri, Christian Martínez, entre otros, ha generado que el programa continúe dando de qué hablar diariamente en los medios de espectáculos y redes sociales. En ese sentido, una nueva polémica se ha generado en el programa de convivencia, luego de que una avioneta lanzara decenas de folletos con supuesta información sobre el pasado sentimental de Samahara Lobatón y Shirley Arica. Esto generó, sin dudas, la fuerte reacción de Gabriela Herrera, quien no dudó en confrontarlas por tildarla de “roba maridos”. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO REACCIONÓ GABRIELA HERRERA TRAS CONOCER INFORMACIÓN SOBRE EL PASADO SENTIMENTAL DE SAMAHARA LOBATÓN Y SHIRLEY ARICA?

Hace unos días, una avioneta apareció sobrevolando ‘La granja VIP’ con un mensaje que sugería una cercanía entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera, lo que provocó diversas reacciones entre los participantes y seguidores. Tras ello, el último fin de semana, en medio de polémicas y conflictos, apareció una nueva aeronave lanzando muy de cerca decenas de folletos en apoyo a la bailarina y con información comprometedora contra Samahara Lobatón y Shirley Arica. En una primera instancia, el mensaje señalaba que la hija de Melissa Klug se habría entrometido en la relación de Youna cuando este aún era pareja de su ‘prima’, Melody Cortez. De hecho, estas controversias también alcanzó a la ‘Chica realidad’ que supuestamente se había metido con un hombre casado durante un reality en Chile.

Tras conocer estos cuestionamientos, Herrera tuvo una fuerte reacción y desborde emocional contra ambas concursantes de la granja, debido a que en más de una ocasión ha sido tildada de “roba maridos”. “Así de grande, cuando le quitan a la prima y me dicen a mí… oigan a mi tía…”, expresó. Por su parte, la expareja de Bryan Torres fue tajante con sus declaraciones y negó que ella haya arrebatado la pareja de su amiga, argumentando que ya brindó detalles en su momento. “No era mi prima, no era mi prima y ya lo he contado”, dijo Lobatón. La tensión se intensificó cuando ambas intercambiaron calificativos cara a cara, lo que hizo necesaria la intervención de Shirley Arica, quien llevó a Samahara a la habitación, mientras que la exchica reality rompía en llanto junto a sus compañeros del ‘Team Los Reales’.

DIEGO CHÁVARRY ES CAPTADO CONSOLANDO A GABRIELA HERRERA TRAS SER EXPUESTOS EN ‘LA GRANJA VIP’

En una edición de ‘La granja VIP’ se difundieron imágenes en las que Diego Chávarri y Gabriela Herrera parecían evidenciar una atracción mutua. Estas inesperadas confesiones, sin duda, generó una serie de reacciones entre los seguidores del programa, debido a que el exfutbolista se encuentra actualmente con pareja, Thalía Bentin. Por su parte, ambos han salido a desmentir cualquier vínculo sentimental, argumentando que todo se trata de una difamación y que son solo amigos en la competencia.

De hecho, luego de que una avioneta sobrevolara la granja con un mensaje dirigido a ambos, en el que se aludía a una presunta “declaración de amor”, la situación se volvió aún más compleja que no pasó desapercibido por los demás participantes. Esta situación terminó por afectar emocionalmente a la joven bailarina, quien no dudó en acudir a su cama visiblemente afectada por las diversas especulaciones. Así, la expareja de Melissa Klug aprovechó el momento para consolarla y tranquilizarla, sosteniendo que ciertas personas buscan su inestabilidad en su relación.

“No te sientas mal por algo que no ha pasado, por algo que no tiene nada que ver. Lo que han querido hacer conmigo que te salpica a ti y a mi pareja, olvídate, yo no voy a cambiar mi trato contigo, yo no voy a cambiar mi trato con nadie por darle el gusto a gente de mier** que quieren jod**, que se llena la boca diciendo que nosotros tenemos algo, que hemos declarado nuestro amor. ¿Cuándo mier** hemos hablado?, olvídate. No caigas en la provocación o en la mala intención que tienen las personas de que te vean así. Yo me di cuenta porque estaba a tu costado y vi tu cara, he aprendido a conocerte un poquito. No permitas que te jod**. Yo sé que una aguanta una impotencia de que tú sabes que no es así. Entonces no te pongas así, de verdad que no tiene sentido”, expresó.