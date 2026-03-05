Resumen

El capítulo 9 de la Parte 2 de la Temporada 3 de "Fire Force" se estrena en Crunchyroll el día viernes 6 de marzo. (Foto: Crunchyroll)
Por Paolo Valdivia

Crunchyroll estrena en exclusiva el capítulo 9 de la Parte 2 de la Temporada 3 de este viernes 6 de marzo. ¿A qué hora estará disponible el capítulo? Aquí te lo contamos.

Hora de estreno del capítulo 9 de la Parte 2 de la Temporada 3 de “Fire Force”

El capítulo 9 de la Parte 3 de la Temporada 3 de “Fire Force” se estrena este viernes 6 de marzo a las siguientes horas en Latinoamérica y España:

  • México: 12:00 p.m.
  • Colombia: 1:00 p.m.
  • Ecuador: 1:00 p.m.
  • Venezuela: 2:00 p.m.
  • Chile: 3:00 p.m.
  • Argentina: 3:00 p.m.
  • Perú: 1:00 p.m.
  • Bolivia: 2:00 p.m.
  • Paraguay: 3:00 p.m.
  • Uruguay: 3:00 p.m.
  • España: 8:00 p.m. (hora peninsular).
¿Dónde ver la Temporada 3 de “Fire Force”?

  • Vía Crunchyroll.

La tercera temporada de “Fire Force” se transmitirá exclusivamente en Crunchyroll, ofreciendo a los fanáticos de todo el mundo la oportunidad de seguir las emocionantes aventuras de Shinra y la Compañía 8. Esta temporada final se dividirá en dos partes: la primera se estrenará el 4 de abril de 2025, y la segunda en enero de 2026. Para obtener información precisa sobre los horarios de transmisión en tu región, te recomiendo consultar directamente la plataforma de Crunchyroll.

Cómo ver la Temporada 3 de “Fire Force” en Crunchyroll

Para disfrutar de la tercera temporada de “Fire Force” en Crunchyroll, sigue estos sencillos pasos:

  • Accede a Crunchyroll: Puedes hacerlo a través de su sitio web (crunchyroll.com) o descargando la aplicación móvil en tu dispositivo.
  • Crea una cuenta o inicia sesión: Si aún no tienes una cuenta, deberás registrarte. Si ya eres usuario, simplemente ingresa tus datos de inicio de sesión.
  • Suscríbete a Crunchyroll: Para acceder a los estrenos más recientes, como “Fire Force” temporada 3, es posible que necesites una suscripción premium. Crunchyroll ofrece diferentes planes de suscripción, así que elige el que mejor se adapte a tus necesidades.
  • Busca “Fire Force”: Utiliza la barra de búsqueda de la plataforma para encontrar la serie.
  • Selecciona la temporada 3: Una vez que encuentres “Fire Force”, asegúrate de seleccionar la tercera temporada.
Tráiler oficial de la Temporada 3 de “Fire Force”

Ficha técnica de la Temporada 3 de “Fire Force”

  • Título original: 炎炎ノ消防隊 参ノ章 (Enen no Shouboutai: San no Shou)
  • Origen: Manga
  • Género: Acción, fantasía, ciencia ficción.
  • Creador original: Atsushi Ohkubo.
  • Estudio: David Production.
  • Distribución: Crunchyroll.
  • Fecha de estreno: Parte 1: 4 de abril de 2025, parte 2: Enero de 2026.
