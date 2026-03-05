Crunchyroll estrena en exclusiva el capítulo 9 de la Parte 2 de la Temporada 3 de “Fire Force” este viernes 6 de marzo. ¿A qué hora estará disponible el capítulo? Aquí te lo contamos.

Hora de estreno del capítulo 9 de la Parte 2 de la Temporada 3 de “Fire Force”

El capítulo 9 de la Parte 3 de la Temporada 3 de “Fire Force” se estrena este viernes 6 de marzo a las siguientes horas en Latinoamérica y España:

México: 12:00 p.m.

Colombia: 1:00 p.m.

Ecuador: 1:00 p.m.

Venezuela: 2:00 p.m.

Chile: 3:00 p.m.

Argentina: 3:00 p.m.

Perú: 1:00 p.m.

Bolivia: 2:00 p.m.

Paraguay: 3:00 p.m.

Uruguay: 3:00 p.m.

España: 8:00 p.m. (hora peninsular).

¿Dónde ver la Temporada 3 de “Fire Force”?

Vía Crunchyroll.

La tercera temporada de “Fire Force” se transmitirá exclusivamente en Crunchyroll, ofreciendo a los fanáticos de todo el mundo la oportunidad de seguir las emocionantes aventuras de Shinra y la Compañía 8. Esta temporada final se dividirá en dos partes: la primera se estrenará el 4 de abril de 2025, y la segunda en enero de 2026. Para obtener información precisa sobre los horarios de transmisión en tu región, te recomiendo consultar directamente la plataforma de Crunchyroll.

Cómo ver la Temporada 3 de “Fire Force” en Crunchyroll

Para disfrutar de la tercera temporada de “Fire Force” en Crunchyroll, sigue estos sencillos pasos:

Accede a Crunchyroll: Puedes hacerlo a través de su sitio web (crunchyroll.com) o descargando la aplicación móvil en tu dispositivo.

Puedes hacerlo a través de su sitio web (crunchyroll.com) o descargando la aplicación móvil en tu dispositivo. Crea una cuenta o inicia sesión: Si aún no tienes una cuenta, deberás registrarte. Si ya eres usuario, simplemente ingresa tus datos de inicio de sesión.

Si aún no tienes una cuenta, deberás registrarte. Si ya eres usuario, simplemente ingresa tus datos de inicio de sesión. Suscríbete a Crunchyroll: Para acceder a los estrenos más recientes, como “Fire Force” temporada 3, es posible que necesites una suscripción premium. Crunchyroll ofrece diferentes planes de suscripción, así que elige el que mejor se adapte a tus necesidades.

Para acceder a los estrenos más recientes, como “Fire Force” temporada 3, es posible que necesites una suscripción premium. Crunchyroll ofrece diferentes planes de suscripción, así que elige el que mejor se adapte a tus necesidades. Busca “Fire Force”: Utiliza la barra de búsqueda de la plataforma para encontrar la serie.

Utiliza la barra de búsqueda de la plataforma para encontrar la serie. Selecciona la temporada 3: Una vez que encuentres “Fire Force”, asegúrate de seleccionar la tercera temporada.

Tráiler oficial de la Temporada 3 de “Fire Force”

Ficha técnica de la Temporada 3 de “Fire Force”

Título original: 炎炎ノ消防隊 参ノ章 (Enen no Shouboutai: San no Shou)

炎炎ノ消防隊 参ノ章 (Enen no Shouboutai: San no Shou) Origen: Manga

Manga Género: Acción, fantasía, ciencia ficción.

Acción, fantasía, ciencia ficción. Creador original: Atsushi Ohkubo.

Atsushi Ohkubo. Estudio: David Production.

David Production. Distribución: Crunchyroll.

Crunchyroll. Fecha de estreno: Parte 1: 4 de abril de 2025, parte 2: Enero de 2026.