Pepe Menis y el video viral cantando en una orquesta que no es el Grupo 5: qué pasó

El Grupo 5 es una de las agrupaciones más emblemáticas del Perú debido a su gran trayectoria durante todos estos años, en la cual han puesto a bailar a millones de personas con sus grandes éxitos musicales. Precisamente, uno de los integrantes de la agrupación norteña como es Pepe Menis, conocido por su presencia y gran voz, fue captado cantando en otra orquesta, por lo que llamó la atención de los seguidores. Todos los detalles sobre los sucedido en esta nota.

¿POR QUÉ PEPE MENIS ESTUVO CANTANDO EN OTRA ORQUESTA QUE NO ES EL GRUPO 5?

Pepe Menis Tello Fernández o simplemente Pepe Menis ha logrado ganarse el cariño del público debido a sus grandes presentaciones durante las giras que tiene el Grupo 5. Sin embargo, un video se hizo viral en las redes sociales donde sale cantando en otra agrupación en la ciudad de Jaén, por lo que esto generó muchas especulaciones entre sus aficionados.

@pepemenis Ayer estuve por Jaen invitado de la orquesta Chikiband gracias por la invitacion y gracias Jaen lo maximo ♬ sonido original - PEPE MENIS

Asimismo, hasta el momento, el interprete de ‘La Culebrítica’ y animador no se ha pronunciado para aclarar lo sucedido, pues tampoco se sabe sobre algún conflicto que haya tenido con el líder del Grupo 5, Christian Yaipén. Por consiguiente, él sigue realizando sus actividades como solista donde se presenta en espectáculos privados junto a su orquesta para poner a bailar a más de una persona.

¿QUÉ DIJO DANTES CARDOSA SOBRE CHRISTIAN YAIPÉN?

Dantes Cardosa brindó una entrevista a La República, donde habló sobre diferentes temas musicales y su paso por la emblemática agrupación norteña. El cubano decidió opinar sobre Christian Yaipén y las críticas que recibe por parte de cierto público que dicen que él quiere cantar todos los temas del Grupo 5 sin dar la oportunidad a sus compañeros.

“En concierto en vivo, veo que todos los integrantes cantan porque Christian (Yaipén) no va a aguantar cinco horas. Pero si hablamos de grabar, yo reviso que ahora en YouTube está solo Christian (Yaipén) interpretando todos los temas y noto que algunos no le van a su voz. Sé que ellos son los dueños, pero a mi estilo de ver las cosas, a mí me gustaría un Grupo 5 en el que se interactúe más con los integrantes. Ellos están ahí como los coros de Luis Miguel, allá atrás. Es la verdad”, dijo al inicio.

Asimismo, no dejó pasar la oportunidad para resaltar el buen momento que viene pasando el Grupo 5 en la actualidad, pues en cada presentación que tienen suelen llenar los recintos. Aunque, el exintegrante de la Charanga Habanera mencionó que tal éxito también se debe a sus excompañeros como Kike Paz, Lucho Cuellar, John Kelvin, Lucho Paz, entre otros.

“La gente dice que Grupo 5 llena estadios, están de moda, están haciendo un buen trabajo. Yo no digo que no, pero ese trabajo viene también de los cantantes que pasaron por ahí y dejaron su huella, como Kike Paz, Lucho Cuellar, John Kelvin, Lucho Paz, Kike Farro, Leonard León, Dantes Cardosa”, sostuvo a dicho medio.