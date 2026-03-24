‘La gran vip 2026’, un reality de convivencia donde 16 famosos tienen que enfrentarse a diversos retos extremos con la finalidad de llevarse el premio mayor al final de la temporada, viene ganando popularidad entre los televidentes. Y es que, con el ingreso de particulares personajes del mundo de la farándula peruana, como Mark Vito, Mónica Torres, Renato Rossini Jr., Pamela López, Samahara Lobatón, Pablo Heredia, Yiddá Eslava, Miguel Vergara, Gabriela Herrera, Diego Chavarri, Pati Lorena y Christian Martínez alias ‘Cri Cri’, entre otros, siguen dando de que hablar en los medios de espectáculos y en las redes sociales. Y esta oportunidad no fue la excepción, pues la expareja de Christian Cueva y Paul Michael protagonizó una vez más una tensa discusión, luego de descubrir a la empresaria junto al estadounidense a altas horas de la noche. Esto generó una escena de celos y cuestionamientos que sorprendió a más de un seguidor del programa. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿POR QUÉ PAUL MICHAEL DISCUTIÓ CON PAMELA LÓPEZ EN ‘LA GRANJA VIP’?

En una edición de ‘La granja VIP’, el programa mostró imágenes en las que Mark Vito entabla una conversación con Pamela López, quien se encontraba en pijama y a solas en el exterior de la casa. Esto generó que Paul Michael la cuestione por andar a altas horas de la noche con el tiktoker. Según explicó la norteña, esta reunión se debió a una posible estrategia o alianzas que estaría desarrollando junto al influencer dentro de la competencia. Lejos de que todo quedara claro, el salsero cuestionó sus declaraciones, argumentando las razones por las que no fue incluido en esa reunión. “¿Y por qué contigo sola? ¿Pero tú solamente? ¿Por qué no nos unes a tu estrategia?”, indicó.

Aun así, López insistió que tocar estos temas en un ambiente cerrado donde comparte con otros compañeros no siempre resulta conveniente, por lo que, según ella, se lo iba a comunicar a su pareja ni bien reciba la información. “Paul solo quería hablar conmigo acerca del reality sobre estrategias nada más. Paul, escucha con atención, me revientas, eres insoportable. Soy más cuerda que tú de repente lo puedo entender con mayor facilidad y yo te lo puedo transmitir”, sostuvo la empresaria visiblemente indignada con su novio.

¿POR QUÉ MARK VITO DEJÓ LOS NEGOCIOS Y APOSTÓ POR LAS REDES SOCIALES?

En una edición de ‘La granja vip’, Mark Vito participó de una dinámica para contar un poco más sobre su vida personal a los integrantes del reality. Uno de los temas que se le consultó a la expareja de Keiko Fujimori fue si en algún momento trabajó o vivía gracias a su relación. Ante ello, el estadounidense admitió que, en parte, se debió al temor que atravesaba en ese momento, ya que acudía constantemente al Ministerio Público debido a diversos procesos judiciales, como el caso ‘Cócteles’. Asimismo, reveló que dejó de lado el sector empresarial para dedicarse más a la creación de contenidos en TikTok o Instagram a causa, según él, de una persecución judicial. Aunque, el influencer aclaró que siempre ha trabajado, sobre todo, para brindarles bienestar a sus dos hijas.

“Tenía miedo. No es fácil vivir en terror por 11 años, yendo a la fiscalía doscientas sesenta y cinco veces, entregando ciento cincuenta mil hojas de pruebas, pasando varias pericias. Hoy en día, es la ley (la razón) de por qué soy un tiktoker, es porque no me deja continuar empresarialmente. Me quitaron mi derecho constitucional de trabajar en paz. Solo me queda un trabajo que todo el mundo puede ver y que ellos mismos pueden comprobar que es real. Tenía miedo que nuevamente me iba a llamar otros doscientas sesenta y cinco veces, otros 11 años. Sí, porque la realidad es el otro extremo. He sacrificado toda mi vida trabajando para proveer la mejor vida que uno se puede como padre para sus hijas”, contó Mark.