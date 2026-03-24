Por Redacción EC

La gran vip 2026’, un reality de convivencia donde 16 famosos tienen que enfrentarse a diversos retos extremos con la finalidad de llevarse el premio mayor al final de la temporada, viene ganando popularidad entre los televidentes. Y es que, con el ingreso de particulares personajes del mundo de la farándula peruana, como Mark Vito, Mónica Torres, Renato Rossini Jr., Pamela López, Samahara Lobatón, Pablo Heredia, Yiddá Eslava, Miguel Vergara, Gabriela Herrera, Diego Chavarri, Pati Lorena y Christian Martínez alias ‘Cri Cri’, entre otros, siguen dando de que hablar en los medios de espectáculos y en las redes sociales. Y esta oportunidad no fue la excepción, pues la expareja de Christian Cueva y Paul Michael protagonizó una vez más una tensa discusión, luego de descubrir a la empresaria junto al estadounidense a altas horas de la noche. Esto generó una escena de celos y cuestionamientos que sorprendió a más de un seguidor del programa. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.