Este mes, HBO Max trae muchas novedades en sus diferentes formatos narrativos. Los catálogos de series, películas, caricaturas, animes, y documentales contarán con un gran número de incorporaciones. Llegarán algunas novedades, junto a grandes clásicos que se esperaban dentro de esta plataforma de ‘streaming’.

También llegan algunos animes como las cuatro entregas de “Ghost In The Shell Arise” y la película “Ghost In The Shell: The New Movie”. Otros títulos de animación japonesa que se estrenan en marzo 2022 son “One Piece Gold”, “One Piece Stampede” y “The Boy and the Beast”.

Entre los estelares que se estrenan este mes en HBO Max destacan “Amsterdam” y “Lakers: Tiempo de ganar”, que sale este 6 de marzo. Junto a ello, el catálogo de películas se incrementa con más de 20 títulos con clásicos como “La lista de Schindler” y “¿Quieres ser John Malkovich?”.

Series

“El turista” - Temporada 1

“Julia”

“Minx”

“This is Going to Hurt” - Temporada 1

Nuevas temporadas

“Greg News” - Temporada 6

“Kung Fu” - Temporada 2

“The Goes Wrong Show” - Temporada 2

“Wellington Paranormal” - Temporada 4

Caricaturas

“Ben 10 Alien Force”

“Generator Rex”

“Hey Duggie” - Temporada 2

“Jellystone” - Temporada 2

“Los Fungi”

“Madagascar: A Little Wild” - Temporada 2A

“Ninjin” - Temporada 1C

Anime

“Ghost In The Shell Arise: Border 1 - Ghost Pain”

“Ghost In The Shell Arise: Border 2 - Ghost Whisper”

“Ghost In The Shell Arise: Border 3 - Ghost Tears”

“Ghost In The Shell Arise: Border 4 - Ghost Stands Alone”

“Ghost In The Shell: The New Movie”

“One Piece Gold”

“One Piece Stampede”

“The Boy and the Beast”

Documentales

“Frederick Douglas: In Five Speeches”

“Ghislaine Maxwell: Life on Trial”

Estelares

“Amsterdam”

“Moonshot”

“Lakers: Tiempo de ganar”

“Nuestra bandera es de muerte”

Novelas

“Te la dedico” - nuevos episodios

“Love is in the air”

Películas

“¿Quieres ser John Malkovich?”

“Beautiful”

“Conquistando a mi suegro”

“El cliente”

“El niño de los mandados”

“Ghost rider”

“Invisibles”

“La lista de Schindler”

“Leyenda: La profesión de la violencia”

“Los ilusionistas: nada es lo que parece”

“Lucy”

“Mr Jones”

“Once upon a Time in Mexico”

“Poseidón”

“Relatos salvajes”

“Snitch”

“The Boss Baby”

“The Boy”

“This Is The End”

“Tiburón 1, 2, 3D”

“Trainspotting”

“Velvet Goldmine”

VIDEO RECOMENDADO