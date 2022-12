La “Velada del Año”, el “Mundial de Globos” y “El Último en Pie” fueron algunos de los grandes eventos que hizo el streamer Ibai Llanos en Twitch durante 2022. Ahora continuará la tradición a inicios del 2023 con un nuevo evento que tiene un sentido más benéfico.

El vasco anunció que el próximo año volverá a organizar el Ibainéfico, un evento que tiene como objetivo recaudar dinero para fines solidarios. A continuación te contamos más detalles de este evento que será su sexta edición.

¿CUÁNDO SE LLEVARÁ A CABO EL IBAINÉFICO 2023?

Esta actividad se celebrará entre los días 3 y 4 de enero, algo novedoso, considerando que se acostumbraba a realizarse en los primeros días del mes de diciembre.

Para esta oportunidad, el evento será online, ya que es más sencillo organizar y coordinar a los diferentes participantes, según el propio Ibai.

3 y 4 de enero sexta edición del Ibainefico.



600.000 euros donados en las cinco anteriores ediciones.



Vamos a por el millón de euros.



Me gustaría contar con 50/60 creadores que les apetezca participar en esto! pic.twitter.com/upvof2s71E — Ibai (@IbaiLlanos) December 21, 2022

¿QUÉ ACTIVIDADES SE LLEVARÁN A CABO EN EL IBAINÉFICO 2023?

Aún se desconoce los juegos y streamers protagonistas de esta sexta edición, pero podemos echar un vistazo a la del año pasado para poder hacernos una idea.

En 2022 se contó con cuatro capitanes, que no son sino los cuatro streamers más importantes de España: Auronplay, Rubius, TheGrefg y por supuesto, el propio Ibai.

Se llevaron a cabo partidas de diferentes videojuegos, entre los que no faltaron los más populares del momento, como Fall Guys o Among Us, pero también se jugaron otros menos célebres, como por ejemplo una versión virtual del parchís.

A lo largo de todos estos años, Ibai ha conseguido un total de 600.000 euros para causas benéficas, y espera poder llegar al millón de euros con esta edición de 2023. Para esto asegura querer contar con hasta 60 creadores de contenido, según informa MeriStation.