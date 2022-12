Para los amantes de los videojuegos, este 2022 ha sido muy grato, ya que no solo se han presentado ansiados lanzamientos; sino que también, la mayoría, ha tenido la dicha de poder probarlos o leer sobre personas que lo han hecho. En base a sus comentarios, y los reviews de algunas plataformas especializadas en el tema, además del inicio del Año Nuevo, en esta nota te presentamos los 25 mejores videojuegos, además de otra información que debes conocer al respecto.

CUÁLES FUERON LOS MEJORES VIDEOJUEGOS DE 2022

En base a la plataforma especializada de videojuegos Vandal, del medio de comunicación El Español, estos fueron los mejores videojuegos de 2022, según las opiniones de críticos y la audiencia.

25. Vampire Survivors

Fecha de lanzamiento: 20 de octubre de 2022

20 de octubre de 2022 Desarrollo: poncle

poncle Disponible en: PC, Xbox One, Xbox Series, iOS, Android

24. Stray

Fecha de lanzamiento: 19 de julio de 2022

19 de julio de 2022 Desarrollo: BlueTwelve Studio, Annapurna Interactive

BlueTwelve Studio, Annapurna Interactive Disponible en: PS4, PS5, PC

23. Leyendas Pokémon Arceus

Fecha de lanzamiento: 28 de enero de 2022

28 de enero de 2022 Desarrollo: Game Freak

Game Freak Disponible en: Switch

22. Gran Turismo 7

Fecha de lanzamiento: 4 de marzo de 2022

4 de marzo de 2022 Desarrollo: Polyphony Digital

Polyphony Digital Plataformas: PS5, PS4

21. Tunic

Fecha de lanzamiento: 16 de marzo de 2022

16 de marzo de 2022 Desarrollo: Tunic Team, Finji

Tunic Team, Finji Disponible en: Xbox Series, Xbox One, PC, PS4, PS5

20. Kirby y la tierra olvidada

Fecha de lanzamiento: 25 de marzo de 2022

25 de marzo de 2022 Desarrollo: HAL Laboratory, Nintendo

HAL Laboratory, Nintendo Disponible en: Switch

19. OlliOlli World

Fecha de lanzamiento: 8 de febrero de 2022

8 de febrero de 2022 Desarrollo: Roll7

Roll7 Disponible en: PS5, XSX, PS4, Xbox One, PC, Switch

18. A Plague Tale: Requiem

Fecha de lanzamiento: 17 de octubre de 2022

17 de octubre de 2022 Desarrollo: Asobo Studio

Asobo Studio Disponible en: PS5, Xbox Series X/S, PC

17. Total War: Warhammer 3

Fecha de lanzamiento: 17 de febrero de 2022

17 de febrero de 2022 Desarrollo: Creative Assembly

Creative Assembly Disponible en: PC

16. Splatoon 3

Fecha de lanzamiento: 9 de septiembre de 2022

9 de septiembre de 2022 Desarrollo: Nintendo

Nintendo Disponible en: Switch

15. Neon White

Fecha de lanzamiento: 16 de junio de 2022

16 de junio de 2022 Desarrollo: Ben Esposito, Angel Matrix, Annapurna Interactive

Ben Esposito, Angel Matrix, Annapurna Interactive Disponible en: PC, Switch, PS4, PS5

14. Rogue Legacy 2

Fecha de lanzamiento: 28 de abril de 2022

28 de abril de 2022 Desarrollo: Cellar Door Games

Cellar Door Games Disponible en: Xbox One, Xbox Series, PC, Switch

13. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Fecha de lanzamiento: 16 de junio de 2022

16 de junio de 2022 Desarrollo: Tribute Games, Dotemu

Tribute Games, Dotemu Disponible en: PS4, Xbox One, PC, Switch

12. Sifu

Fecha de lanzamiento: 8 de febrero de 2022

8 de febrero de 2022 Desarrollo: Sloclap

Sloclap Disponible en: PS5, PS4, PC, Switch

11. Bayonetta 3

Fecha de lanzamiento: 28 de octubre 2022

28 de octubre 2022 Desarrollo: PlatinumGames

PlatinumGames Disponible en: Switch

10. The Last of Us Parte I

Fecha de lanzamiento: 2 de septiembre de 2022

2 de septiembre de 2022 Desarrollo: Naughty Dog

Naughty Dog Disponible en: PS5

9. Pentiment

Fecha de lanzamiento: 15 de noviembre 2022

15 de noviembre 2022 Desarrollo: Obsidian Entertainment

Obsidian Entertainment Disponible en: Xbox Series X/S, Xbox One, PC

8. Marvel’s Midnight Suns

Fecha de lanzamiento: 2 de diciembre

2 de diciembre Desarrollo: Firaxis

Firaxis Disponible en: PC, PS5, Xbox Series

7. Return to Monkey Island

Fecha de lanzamiento: 19 de septiembre de 2022

19 de septiembre de 2022 Desarrollo: Terrible Toybox

Terrible Toybox Disponible en: PS5, Xbox Series X/S, PC y Switch

6. Immortality

Fecha de lanzamiento: 30 de agosto de 2022

30 de agosto de 2022 Desarrollo: Half Mermaid / Sam Barlow

Half Mermaid / Sam Barlow Disponible en: Xbox Series X/S, PC

5. Mario + Rabbids Sparks of Hope

Fecha de lanzamiento: 20 de octubre 2022

20 de octubre 2022 Desarrollo: Ubisoft

Ubisoft Disponible en: Switch

4. Horizon Forbidden West

Fecha de lanzamiento: 18 de febrero de 2022

18 de febrero de 2022 Desarrollo: Guerrilla Games

Guerrilla Games Disponible en: PS5, PS4

3. Xenoblade Chronicles 3

Fecha de lanzamiento: 29 de julio de 2022

29 de julio de 2022 Desarrollo: Monolith Soft

Monolith Soft Disponible en: Switch

2. God of War: Ragnarok

Fecha de lanzamiento: 9 de noviembre 2022

9 de noviembre 2022 Desarrollo: Santa Monica Studio

Santa Monica Studio Disponible en: PS5, PS4

1.Elden Ring

Fecha de lanzamiento: 25 de febrero de 2022

25 de febrero de 2022 Desarrollo: FromSoftware

FromSoftware Disponible en: PS5, XSX, PS4, XONE, PC

