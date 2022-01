Tras la trágica muerte de Carlos Marín, componente español de Il Divo, quien falleció por complicaciones de la COVID-19, algo que ha golpeado al grupo, así como a decenas de famosos, por lo que el grupo ha decidido continuar su gira con un nuevo miembro, Steven LaBrie,

La muerte del cantante Carlos Marín golpeó el mundo de la música por lo repentino de la noticia, pero quien está realmente devastado es su círculo de familia y amigos más cercanos, y sus compañeros del grupo Il Divo también después de saber que Carlos había fallecido a causa del coronavirus en un hospital de Manchester, el pasado 19 de diciembre tras varios días ingresado.

En este 2022, se han tenido que tomar decisiones importantes, por lo que todos optaron por dirigirse hacia el futuro, y ahora Il Divo se encontraba con la decisión de cancelar la gira ‘For once in my life’ o continuarla sin Marín.

El grupo musical, en el que están David Miller, Sebastien Izambard y Urs Buhler, finalmente, ha tomado la dura decisión de seguir con el tour por Estados Unidos que ya tenían planeado, pero no lo harán solos, pues contarán con un cuarto miembro que suplirá a su componente original.

Se llama Steven LaBrie, es de ascendencia mexicoamericana, actor, cantante de ópera lírica y su tipo de voz es barítono, igual que la de Carlos. Por el momento, se desconoce si Steven será un fichaje temporal para acabar la gira o si se convertirá oficialmente en componente del grupo.

Steven LaBrie es todo un libro abierto en sus redes sociales, pues en Instagram acumula más de 8.000 seguidores es fan del fitness, del arte en general, le encanta viajar, tiene un gato y tiene un novio muy bien parecido, con quien lleva más de 6 años de relación, Adam Nielsen.

