Los trabajadores de alrededor de 21 estados en Estados Unidos verán un aumento del salario mínimo a partir del inicio de este nuevo año 2022, de manera progresiva, por lo cual algunos estados promulgarán aumentos salariales que van desde centavos hasta dólares por hora.

Los aumentos forman parte de un cronograma de subidas programadas en un esfuerzo por alcanzar los US$15 por hora de salario mínimo en los próximos años, en Nueva York y otros siete estados.

Otros estados que decidieron subir el salario mínimo son California, Delaware, Illinois, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey y Rhode Island, según un informe de los expertos en nóminas de Wolters Kluwer Legal & Regulatory US, una empresa que proporciona información sobre finanzas, cumplimiento y regulación.

¿Qué estados aumentaron su salario mínimo?

En esta imagen te mostramos los aumentos de salarios en los distintos estados de Estados Unidos. (Foto: CNN)

Además de los 21 estados, ciudades y condados individuales están aplicando aumentos salariales. Treinta y cinco ciudades y condados verán aumentados sus salarios en el nuevo año, según el National Employment Law Project.

En el estado de Nueva York, el salario mínimo de US$ 15 solo se aplica a determinados lugares, como la ciudad de Nueva York, Long Island y el condado de Westchester. Y mientras Maryland aumenta su salario mínimo a US$ 12,50 el condado de Montgomery, cerca de Washington, ya ha implantado un salario mínimo de US$ 15.

VIDEO RECOMENDADO:

Desprendimiento en la Carretera central por sismo de 5.6 https://www.latina.pe/noticias