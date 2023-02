Falta muy poco para que “J-Hope in the box” llegue a Disney Plus. Luego de la noticia del descanso temporal de BTS como agrupación, sus miembros han tomado distintos proyectos personales, pero nunca dejan de sorprender a su ARMY en cada paso que dan. Ahora, J-Hope se encuentra próximo a estrenar un documental en el streaming donde nos hablará de su primer álbum como solista.

“J-Hope in the box”, es el título del especial que abordará la carrera artística de Jung Hoseok, nombre real del integrante de BTS, así como su preparación de su debut como solista en el 2022.

En un adelanto publicado por la cuenta de Youtube de Disney+ Latinoamérica, el cantante dice al inicio del video: “¿Por qué empezó este proyecto? La gente no sabe cómo hace música J-hope de BTS. Es como salir de una caja para enfrentar al mundo”.

El documental producido por el sello discográfico surcoreano HYBE nos mostrará tambien imágenes de su actuación en el Lollapalooza 2022, donde fue el primera artista surcoreano en encabezar el famoso festival. Mira a continuación el trailer, horarios y cómo seguir el estreno del documental de J-Hope.

Trailer de “J-hope in the box”

¿Cuándo se estrena “J-hope in the Box” ?

“J-Hope in the box”, el nuevo proyecto de J-Hope, saldrá en estreno este 17 de febrero. ARMY y seguidores del idol de k-pop esperan con ansias este documental que promete mostrarnos lo mejor del debut del rapero y productor de BTS.

¿Dónde ver “J-hope in the Box”?

Según una publicación de BTS en Twitter, el lanzamiento del documental será en simultáneo a nivel mundial el 17 de febrero a las 5 p.m. “J-hope in the Box” estará disponible en Disney Plus y Weverse.

<j-hope IN THE BOX> Teaser Poster



📅 Feb 17, 5PM (KST) on Weverse & Disney+ globally

📅 2월 17일 오후 5시 위버스 & 디즈니+ 전세계 동시 공개

👉Weverse Pre-order: available from Feb 10#jhope #jhopeINTHEBOX #제이홉인더박스 #JackInTheBox pic.twitter.com/tZFZMAsCXp — BTS_official (@bts_bighit) January 20, 2023

Horarios para ver el estreno de “J-hope in the Box”

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá : 3.00 a. m.

: 3.00 a. m. México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras : 2.00 a. m.

: 2.00 a. m. Venezuela, Bolivia, Paraguay, República Dominicana y Puerto Rico : 4.00 a. m.

: 4.00 a. m. Chile, Argentina, Brasil y Uruguay : 5.00 a. m.

: 5.00 a. m. España: 9.00 a. m.