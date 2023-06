A pocos días del evento más esperado del año en el mundo del streaming, “La Velada del Año 3″, se presentó la tercera baja de uno de los participantes que no podrá estar presente en el evento organizado por el streamer Ibai Llanos. Hablamos de Amouranth, la creadora de contenido de nacionalidad estadounidense, que ya no formará parte de la tercera edición del espectáculo deportivo de boxeo.

Con la confirmación de la ausencia de la streamer norteamericana, el cartel oficial de “La Velada del Año 3″ ya sufrió tres modificaciones. Previamente, Papi Gavi y Viriuzz eran los otros dos creadores de contenido que figuraban en el afiche de la jornada de boxeo, pero ya no estarán presentes.

Papi Gavi quedó descartado por un neuroblastoma que sufrió de pequeño, por lo que quedó fuera por precaución. Abraham Mateo es quien lo reemplazará en el ring. Por otro lado, quien peleará por Viruzz (descartado por una lesión) será Misho Amoli, quien peleará contra Shelao.

¿Quién será el reemplazo de Amouranth en La Velada del Año 3?

Amouranth publicó en su cuenta oficial de Twitter un comunicado amplio en el que especificó su ausencia en el evento, en donde iba a enfrentar a Mayichi.

“Tiendo a mantener mis asuntos médicos en privado, y habría mantenido mi situación actual fuera del alcance de la opinión pública, pero siento que le debo a todos una explicación a causa de unas cuantas apariciones de alto nivel canceladas. En marzo me informaron de que tenía insuficiencia ovárica en fase avanzada”, expresó.

Asimismo, Amouranth comentó que su cuerpo ha estado por mucho tiempo en permenopausia/menopausia, lo que no era consciente de nada grave hasta el pasado marzo. “Durante el último año he notado muchos cambios confusos (mentales y físicos) que no tenían una explicación obvia, pero los he ignorado”, explicó.

“Desde entonces me he sometido a muchas pruebas y procedimientos diagnósticos, y mis médicos han llegado a la conclusión de que no solamente padezco estas enfermedades, sino que mi caso está acelerado”, sostuvo la streamer.

Ahora, debido a que sus hormonas y otros parámetros manifiestan que su pronóstico se encuentra avanzado, ella debe asumir inyecciones diarias por el lapso de 7 a 14 días. En este proceso sufrirá de dolores de cabeza, naúseas y malestares en general. También le advirtieron actividades físicas por la gravedad de su diagnóstico, por lo que queda descartada para “La Velada del Año 3″.

¿Quiénes podrían sustituir a Amouranth?

A pesar de anunciar su ausencia a pocos días del evento, Ibai Llano aseguró que ya tiene una combatidora que se medirá contra Mayichi. No obstante, aseguró que será una sorpresa y el mismo día los espectadores se enterarán.

Tal y como recoge El Confidencial, ahora existen cinco nombres que figuran como opciones para estar presente de último momento en “La Velada del año 3″:

Ari Gameplays

Sofia Anyway

Rivers 2.0

Paracetamor

Ama Blitz

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver “La Velada del Año 3″?

“La Velada del Año 3″ se desarrollará este sábado 1 de julio a la 1 de la tarde (hora peruana) y 12 del mediodía (hora de México). El evento se realizará en el Estadio Metropolitano de Madrid, España, y será transmitido en el canal de Twitch de Ibai.