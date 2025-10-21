En un esfuerzo por fomentar la práctica enriquecedora de la lectura, que estimula la imaginación y el conocimiento en lectores de todas las edades, Librerías Crisol anuncia el lanzamiento de su campaña especial “Miles de Libros a S/ 9.90”, que llega por última vez en el año.

Durante diez días, del 16 al 26 de octubre, los amantes de la lectura podrán acceder a una amplia variedad de obras a precios accesibles. La selección incluye títulos de los géneros más solicitados: literatura, infantil, juvenil, gastronomía, política, bienestar, ciencias, humanidades y arte.

El catálogo presenta autores de renombre internacional como Robin Sharma y Pilar Sordo, junto a reconocidos autores peruanos como Alonso Cueto, Gustavo Rodríguez, Christopher Acosta y Umberto Jara. Además, los lectores encontrarán obras de clásicos inmortales como William Shakespeare y Oscar Wilde, entre otros.

La campaña está activa en las 41 tiendas físicas de la cadena en todo el país. Esto incluye la cobertura de Lima y las principales provincias como Piura, Chiclayo, Trujillo, Huánuco, Pucallpa, Cajamarca, Ica, Arequipa, Cusco, Ayacucho y Tacna, asegurando que esta gran oportunidad llegue a todos los rincones del Perú.

Complementando la oferta, Crisol realizará actividades especiales para toda la familia tanto en sus tiendas físicas como en sus redes sociales, incentivando la lectura como una forma accesible de entretenimiento y enriquecimiento personal.

