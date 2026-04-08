Luego de que se difundieran imágenes comprometedoras de su entonces pareja, Mario Irivarren, la modelo e influencer Onelia Molina optó por tomar una decisión enfocada en su bienestar: someterse a una evaluación ginecológica completa para descartar posibles enfermedades de transmisión sexual. Lejos de mantenerlo en el ámbito privado, la joven decidió compartir este proceso con sus seguidores, generando una conversación que va más allá del escándalo mediático. Su acción apunta a visibilizar la importancia de acudir a controles médicos tras una ruptura marcada por la desconfianza, así como a reconocer que existen riesgos que no siempre presentan señales evidentes. De este modo, tras el episodio de infidelidad que sufrió, decidió enviar un mensaje claro sobre autocuidado, prevención y responsabilidad individual frente a la salud.

¿POR QUÉ ONELIA MOLINA DECIDIÓ REALIZARSE UNA PRUEBA MÉDICA TRAS SU RUPTURA?

Tras poner fin a su relación con Mario Irivarren, Onelia Molina tomó la determinación de acudir a una consulta ginecológica integral que incluyó una prueba de enfermedades de transmisión sexual. La influencer explicó que esta decisión responde a la necesidad de asumir un rol activo en el cuidado de su salud luego de lo ocurrido.

A través de sus redes sociales, dejó un mensaje que generó reflexión: “Hay cosas que no se ven”, haciendo énfasis en que existen infecciones que pueden no manifestar síntomas evidentes. En esa misma línea, advirtió que afecciones como el virus del papiloma humano solo pueden detectarse mediante evaluaciones médicas especializadas, según informa el diario La República.

¿QUÉ MENSAJE COMPARTIÓ ONELIA MOLINA SOBRE EL AMOR PROPIO Y EL AUTOCUIDADO?

En paralelo a su anuncio, Onelia Molina difundió una reflexión centrada en la importancia de priorizarse a sí misma tras una experiencia emocional compleja. En sus palabras, destacó que el bienestar no solo implica lo físico, sino también el equilibrio interno: “Elegirme… también es cuidar mi microbiota, mi equilibrio, mi bienestar ginecológico”.

Adicionalmente, dejó entrever el impacto personal que le dejó la relación, al señalar: “A veces eliges a alguien más y te olvidas de ti. Confías, entregas, apuestas, hasta que un día entiendes que no todo lo que das, vuelve”. Finalmente, reforzó la idea de responsabilidad individual con un mensaje directo: “Si no te cuidas tú, nadie lo hará por ti”.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL AMPAY DE MARIO IRIVARREN?

El hecho ocurrió en Argentina, específicamente en el barrio de Palermo. La cronología de los hechos comenzó cuando Mario Irivarren, junto a sus amigos Said Palao, Patricio Parodi y Francho Sierralta, se instalaron en un AirBNB con piscina, lugar al que llegaron diversas jóvenes a los pocos minutos de su arribo.

Posteriormente, el grupo se trasladó al Delta del Tigre para abordar un yate de dos niveles, donde el consumo de alcohol y la música marcaron la jornada.

Durante la celebración, las cámaras captaron a Francho Sierralta y a Mario Irivarren en actitudes comprometedoras, intercambiando muestras de afecto y besos con jóvenes presentes en el lugar, ignorando sus relaciones sentimentales.

Paralelamente, Said Palao fue visto bailando con las asistentes mientras intentaba que en sus registros para redes sociales no apareciera rastro alguno de sus acompañantes.

Tras concluir la jornada en el río, el grupo regresó a tierra firme en un estado de evidente ebriedad; sin embargo, la celebración no terminó ahí, pues todos abordaron un vehículo con las acompañantes para regresar al alojamiento inicial y continuar la celebración en la intimidad.

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