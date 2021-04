‘Los Bridgerton’ es una de esas series que se ha convertido en un verdadero fenómeno de Netflix . Luego de una primera temporada exitosa, y con una segunda en etapa de producción, se dio a conocer una información que entristeció a los fans: Regé-Jean Page , quien dio vida al Duque de Hastings, no seguirá para lo que viene. Sin embargo, la plataforma de la ‘N’ oficializó este martes una gran noticia.

El streaming confirmó que ha renovado contrato con ‘Los Bridgerton’ por dos temporadas más. Por lo tanto, tendremos temporadas 3 y 4 del drama romántico que viene siendo una verdadera sensación entre los fanáticos de este tipo de producciones.

¿De qué se tratará la segunda temporada de ‘Los Bridgerton’?

Por ahora, no hay más información sobre estas dos temporadas adicionales. No obstante, se sabe que la intención es ir adaptando las novelas de Julia Quinn, por lo que bajo este parámetro es de esperar que se continúe con las novelas tres y cuatro de la saga (An Offer From A Gentleman and Romancing Mister Bridgerton).

¿Qué le dijo Rege - Jean Page a sus fans sobre su no continuidad para la segunda temporada de los ‘Los Bridgerton’?

El actor agredeció el apoyo de sus fans y se despidió en las redes sociales: “Ha sido un placer y un privilegio ser su duque. Unirse a esta familia, no solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Nuestro elenco, equipo y admiradores increíblemente creativos y generosos: todo ha ido más allá de todo lo que podría haber imaginado. El amor es real y seguirá creciendo”.

¿De qué se trata ‘Los Bridgerton’?

‘Los Bridgerton’ es una serie que cuenta desde una perspectiva feminista una historia de amor durante el Período de Regencia en el Reino Unido. La ficción indaga en las vidas ricas, divertidas, tristes, sexuales, magnificas e incluso solitarias de las mujeres y hombres de la alta sociedad londinense.

