El “Maifest 2026” regresa con muchas actividades culturales para cerrar el verano con tradición y entretenimiento. El Club Germania abre sus puertas a una de sus celebraciones más esperadas, invitando a todo el público a vivir una experiencia distinta, al aire libre y con actividades para todas las edades.
El evento se realizará el viernes 01 de mayo desde las 10:00 a. m. en la cancha de fútbol del club, ubicada en Calle Tutumo 151, en Santiago de Surco. Será un espacio de encuentro que combina cultura, gastronomía y diversión en un ambiente familiar que cada año convoca a miles de asistentes.
Entre las actividades culturales se presentarán cuenta cuentos, exposición de jiu jitsu, karate y baile, así como danzas de Pozuzo, entre otras actividades.
El Maifest del Club Germania destaca por su propuesta tradicional, que incluye una gran propuesta gastronómica, exhibición y degustación de la cerveza DÖRCHER BIER, el clásico Maibaum (palo encebado alemán), además de música en vivo, banda musical, DJ y pista de baile.
A esto se suma una variada oferta de comidas y bebidas típicas, pensadas para acompañar la jornada de principio a fin.
También habrá juegos inflables y actividades para niños, así como presentaciones culturales que le dan identidad al evento. Además, la feria de emprendedores, con más de 25 stands, permitirá descubrir productos y propuestas locales en un mismo espacio.
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