Resumen

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Conoce los detalles de la edición 2026 del tradicional Maifest | Foto: Difusión
Conoce los detalles de la edición 2026 del tradicional Maifest | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El “Maifest 2026” regresa con muchas actividades culturales para cerrar el verano con tradición y entretenimiento. El Club Germania abre sus puertas a una de sus celebraciones más esperadas, invitando a todo el público a vivir una experiencia distinta, al aire libre y con actividades para todas las edades.