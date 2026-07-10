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Lima: cuando la sostenibilidad ya no alcanza

“La ciudad no se construye hacia adentro, sino en relación con lo que la rodea. De este modo, regenerar ya no es una tendencia, sino una necesidad”.

    Mateo Peschiera
    Por

    Arquitecto y socio de Solar Inmobiliaria

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "A diferencia de lo sostenible, que busca contener el impacto, lo regenerativo plantea una pregunta más exigente: ¿qué le aporta un edificio al lugar donde se inserta?". Ilustración: Giovanni Tazza
    "A diferencia de lo sostenible, que busca contener el impacto, lo regenerativo plantea una pregunta más exigente: ¿qué le aporta un edificio al lugar donde se inserta?". Ilustración: Giovanni Tazza

    En las últimas décadas, Lima ha crecido, pero no necesariamente ha mejorado. Con 43 distritos y 10’432.133 habitantes según las últimas cifras del INEI, los barrios limeños se densifican sin orden, con calles cada vez más inseguras y edificios que se levantan de espaldas a su entorno. Hemos construido vivienda, pero no ciudad.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.