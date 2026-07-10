Lima: cuando la sostenibilidad ya no alcanza

En las últimas décadas, Lima ha crecido, pero no necesariamente ha mejorado. Con 43 distritos y 10’432.133 habitantes según las últimas cifras del INEI, los barrios limeños se densifican sin orden, con calles cada vez más inseguras y edificios que se levantan de espaldas a su entorno. Hemos construido vivienda, pero no ciudad.

La lógica ha sido clara (optimizar metros cuadrados hacia adentro), pero el resultado hacia afuera ha sido fragmentación, deterioro del espacio público y una progresiva pérdida de vida barrial. Ese deterioro empieza a reflejarse también en cómo se mide la ciudad: según el informe Cities in Motion 2025, que evalúa variables como sostenibilidad, gobernanza, movilidad y calidad de vida, Lima cayó al puesto 150 de 183 ciudades a nivel global, retrocediendo respecto al año anterior.

En ese contexto, la sostenibilidad (entendida como reducir impactos o mitigar daños) se queda corta. Una ciudad como Lima no necesita solo hacer menos daño. Necesita recuperarse, necesita reconstruir vínculos, reactivar sus calles y devolverles equilibrio a sus barrios. Ahí es donde empieza a tomar forma un nuevo enfoque: la regeneración urbana.

A diferencia de lo sostenible, que busca contener el impacto, lo regenerativo plantea una pregunta más exigente: ¿qué le aporta un edificio al lugar donde se inserta? No se trata solo de consumir menos recursos, sino de mejorar activamente el entorno. Entender que cada proyecto forma parte de un ecosistema urbano vivo, donde conviven personas, comercio, historia, movilidad y espacio público.

Esto no es solo una idea. Por ejemplo, en Lima, en distritos como Barranco, la concentración de proyectos bajo una misma lógica ha generado algo más que nuevos edificios y ha reactivado la vida en la calle. Casos como La Viñita (un sector que hace una década mostraba signos de deterioro e inseguridad) evidencian cómo una intervención sostenida puede renovar un barrio sin trastocar su comunidad. Hoy hay más peatones, más comercio activo, más iluminación natural y, con ello, una mayor sensación de seguridad.

Uno de los elementos que mejor aterriza esta lógica es la recuperación contemporánea del patio central, una tipología histórica de la arquitectura limeña que organizaba la vida alrededor de un espacio común abierto, ventilado y conectado con la naturaleza. Hoy, reinterpretar ese principio en edificios de mediana densidad responde a una necesidad urbana: devolver transición, encuentro y vida comunitaria a una ciudad cada vez más encerrada hacia adentro. Más que un recurso estético, estos patios funcionan como pequeños ecosistemas urbanos que incorporan vegetación, mejoran la ventilación y reconstruyen relaciones más humanas entre vecinos y entorno. En ese sentido, volver a diseñar desde el vacío y la escala barrial puede convertirse también en una forma concreta de regenerar la ciudad.

También hay un cambio en quién habita estos espacios. Lejos de ser enclaves de inversión especulativa, estos desarrollos están siendo ocupados mayoritariamente por residentes (entre el 70% y 80%), lo que refuerza la continuidad del barrio y la vida cotidiana. A eso se suma una mezcla de tipologías y tamaños que permite evitar dinámicas excluyentes y mantener diversidad en el tejido urbano.

En un momento en que la inseguridad, el deterioro urbano y la desconexión social son preocupaciones centrales, la regeneración deja de ser un concepto arquitectónico para convertirse en una herramienta concreta. Y eso implica entender que cada proyecto tiene una responsabilidad que va más allá de su lote. La ciudad no se construye hacia adentro, sino en relación con lo que la rodea. De este modo, regenerar ya no es una tendencia, sino una necesidad.