Este 28 de agosto se celebra en México a los integrantes de la familia más queridos, los abuelos. El Día del Abuelo se conmemora cada 28 de agosto en dicho país, en donde se busca demostrarles admiración y amor a los pilares de cada familia.

Aunque existen varias versiones respecto al origen de esta fecha, mayormente se menciona que el Día de los Abuelos se comenzó a celebrar en México el 28 de agosto de 1983, buscando reconocer la labor de las personas mayores y más queridas en las familias.

¿QUIÉNES SON LOS ABUELOS MÁS FAMOSOS DE MÉXICO?

El país latinoamericano tiene varios nombres de abuelos destacables, como es el caso de la escritora Elena Poniatowska, quien nació en Francia pero tiene la nacionalidad mexicana. Ella tiene tres hijos y 10 nietos.

Por otro lado tenemos al actor y comediante Eugenio Derbez, que es abuelo desde el 2018, año en que su hija mayor, Aislinn Derbez, dio a luz.

Tampoco puede faltar la actriz Sara García, conocida como “la abuela de México”, quien perteneció a la época de oro del cine mexicano compartiendo pantalla con personajes como Pedro Infante y Cantinflas.

¿CUÁNDO ES DÍA DEL ABUELO EN OTROS PAÍSES?

Primero debemos destacar que cada 26 de julio se celebra el Día Internacional del Abuelo, pero al igual que México, otros países lo celebran en distintas fechas.

Tal es el caso de Argentina, que se celebra el “Día de la Abuela” el segundo domingo de noviembre y el “Día del Abuelo” el tercer domingo de agosto.

En Estados Unidos, el “National Grandparents Day” (Día Nacional de los Abuelos) es celebrado el domingo siguiente al Día del Trabajo.

Este 28 de agosto se celebra el Día del abuelo en México | Foto: difusión

FRASES PARA CELEBRAR A TUS ABUELOS ESTE 28 DE AGOSTO

Si no encuentras las palabras para expresar tu amor y gratitud a tus abuelos, te presentamos este listado de frases que recopiló Marca para que puedas dedicarle a las personas más queridas de la familia.