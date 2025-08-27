Este 28 de agosto se celebra en México a los integrantes de la familia más queridos, los abuelos. El Día del Abuelo se conmemora cada 28 de agosto en dicho país, en donde se busca demostrarles admiración y amor a los pilares de cada familia.
Aunque existen varias versiones respecto al origen de esta fecha, mayormente se menciona que el Día de los Abuelos se comenzó a celebrar en México el 28 de agosto de 1983, buscando reconocer la labor de las personas mayores y más queridas en las familias.
¿QUIÉNES SON LOS ABUELOS MÁS FAMOSOS DE MÉXICO?
El país latinoamericano tiene varios nombres de abuelos destacables, como es el caso de la escritora Elena Poniatowska, quien nació en Francia pero tiene la nacionalidad mexicana. Ella tiene tres hijos y 10 nietos.
Por otro lado tenemos al actor y comediante Eugenio Derbez, que es abuelo desde el 2018, año en que su hija mayor, Aislinn Derbez, dio a luz.
Tampoco puede faltar la actriz Sara García, conocida como “la abuela de México”, quien perteneció a la época de oro del cine mexicano compartiendo pantalla con personajes como Pedro Infante y Cantinflas.
¿CUÁNDO ES DÍA DEL ABUELO EN OTROS PAÍSES?
Primero debemos destacar que cada 26 de julio se celebra el Día Internacional del Abuelo, pero al igual que México, otros países lo celebran en distintas fechas.
Tal es el caso de Argentina, que se celebra el “Día de la Abuela” el segundo domingo de noviembre y el “Día del Abuelo” el tercer domingo de agosto.
En Estados Unidos, el “National Grandparents Day” (Día Nacional de los Abuelos) es celebrado el domingo siguiente al Día del Trabajo.
FRASES PARA CELEBRAR A TUS ABUELOS ESTE 28 DE AGOSTO
Si no encuentras las palabras para expresar tu amor y gratitud a tus abuelos, te presentamos este listado de frases que recopiló Marca para que puedas dedicarle a las personas más queridas de la familia.
- Abuelitos, por ser como mis segundos padres, por cuidarme y darme mucho amor. ¡Los amo!
- Mi abuelita es como una mamá, pero con aún más experiencia y paciencia.
- Abuelo querido, ¡quédate con nosotros para toda la vida!
- Abuelo eres el dueño de todo mi respeto y admiración.
- Dicen por ahí que, a los mejores papás, son ascendidos a abuelos.
- Los abuelos nos regalan recuerdos que nuestra alma guardará para siempre.
- Los abuelos son magos capaces de generar recuerdos inolvidables para sus nietos y tú, abuelo, eres el más mágico.
- ¡Abuelo, no hay nada como tus historias maravillosas y amor!
- Lo más maravilloso que la vida me ha dado es tenerte como abuelo. ¡Te amo!
- ¡Abuela, tu cabello es plata y tu corazón es oro puro!
- Eras la persona que más he admirado por toda tu fortaleza ante cualquier adversidad.
- Aunque estés en el cielo, te llevo en mi corazón. Nunca te voy a olvidar.
- Los abuelos jamás mueren, se vuelven invisibles, pero siguen contigo, ¡escúchalos con el corazón!
- Abuelos, su luz me sigue iluminando aún en las noches más oscuras.