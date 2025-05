Lee Do Hyun está de vuelta. Im Dong-hyu, el nombre real del artista, está oficialmente fuera del ejército. El actor surcoreano conocido por su participación en k-dramas como Exhuma: la tumba del diablo, La Gloria, 18 otra vez, La buena mala madre, Hotel de Luna, Dulce hogar y otros títulos ha dado a conocer de esta buena nueva para toda su fanaticada alrededor del mundo, quienes se encontraban expectantes por conocer sus nuevos proyectos.

Lee Do Hyun finalizó su servicio militar | Foto: Instagram ldh_sky

El actor de 30 años se enlistó al Ejército el 14 de agosto de 2023, durante todo este tiempo ha servido a su nación como parte de la banda de la Fuerza Aérea de la República de Corea durante 21 meses. Dando finalmente su baja del Ejército surcoreano este 13 de mayo del 2025.

El talentoso actor ha recopilado un mayor número de fans tras su ingreso, ya que; durante su servicio militar estrenó dos títulos ‘Exhuma: la tumba del diablo‘ y ‘Dulce Hogar 3’ que le valieron el reconocimiento mundial y del público. Sin contar que el primer título Exhuma, lo hizo acreedor del premio a Mejor Actor Revelación en la categoría de cine de los Baeksang Arts Awards, edición número 60.

Lee Do Hyun nominado a Mejor Actor Revelación en la categoría de cine en la 60° edición de Baeksang Arts Awards | Foto: captura

Si bien La Gloria lo llevó a alcanzar la fama mundial, sus otros títulos no se quedan atrás y brindan al actor un mayor dominio de sus personajes, evidenciando un trabajo multifacético.

Respecto a los próximos proyectos de Lee Do Hyun, YUEHUA Entertainment Korea, la agencia representante del artista, se pronunció dando a conocer a los fans que el intérprete ya viene recibiendo ofertas de trabajo y casting para distintos k-dramas, películas, anuncios y sesiones de fotos. Finalizando el comunicado oficial de esta manera: “Esperen con ansias sus próximas actividades” y manteniendo las expectativas de su regreso a la pantalla más altas que nunca.

Finalmente, uno de los proyectos que más ha sonado en los últimos meses ha sido el de las hermanas guionistas Hong. Lee Doo Hyun tuvo la oportunidad de trabajar con ellas en ‘Hotel Luna’ junto a la actriz IU. Por otro lado, este nuevo proyecto al que fue invitado al casting en abril del 2025, contará con la actriz Go Min Si como protagonista. Si eres seguidor de la carrera de Lee Do Hyun, sabrás que el actor ya ha trabajado con ella en dos ocasiones, en ‘Dulce Hogar’ y ‘Youth of May’, razón por la que podría repetirse esta combinación en su regreso a la TV.