¿Por qué el Día del Orgullo Mexicano se celebra cada 5 de mayo?

La Batalla de Puebla, el 5 de mayo de 1862, no solo se celebra en México, sino también en Estados Unidos, aunque en este último país tiene un significado diferente ya que ese día la comunidad mexicana celebra el Día del Orgullo Mexicano. La festividad mexicana en Estados Unidos tiene una gran importancia en todo el territorio americano, sobre todo en los estados de California, Texas, Arizona y Nuevo México.

LA CONMEMORACIÓN DE LA BATALLA DE PUEBLA POR LOS MEXICANOS

En la mañana del 5 de mayo, cuatro mil efectivos mexicanos lucharon en una fuerte batalla contra ocho mil soldados franceses en los Fuertes de Loreto y Guadalupe, donde vencieron los ataques del enemigo y provocaron su retirada. El combate se originó producto de la crisis económica derivada de la Guerra de Reforma, ocurrido en 1857 hasta 1861 entre liberales y conservadores, que presionó al entonces presidente Benito Juárez a pedir un tiempo para cancelar las deudas contraídas con Francia, Inglaterra y España.

Ante el rechazo por estos países, el gobierno mexicano trató entablar un diálogo diplomático y, con los Tratados de La Soledad, se comprometió a pagar por lo que logró que España e Inglaterra renunciaran a sus planes. Aunque, el gobierno francés no cumplió con lo acordado, empezó una intervención militar en México en 1862.

A pesar de la victoria mexicana aquel 5 de mayo de 1862, no pudieron detener el avance del ejército francés, pues la derrota obligó a Napoleón III a enviar nuevamente treinta y cinco mil soldados. De esta manera, tomó el control de la Ciudad de México y después la imposición de Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota como emperadores.

Sin embargo, la Batalla de Puebla suele confundirse con la Independencia de México, el suceso tiene mucha relevancia para la comunidad migrante en Estados Unidos, donde desde 1967 se honra la memoria de Ignacio Zaragoza, originario de Texas.

¿CUÁLES SON LOS PUENTES QUE HAY EN MAYO?

Durante el mes de mayo se cuenta con tres puentes para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria, según lo instruido y publicado en el calendario 2022-2023 de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Por lo tanto, los más de 20 millones de estudiantes a nivel nacional, descansarán en las siguientes fechas:

Viernes 5 de mayo por la Batalla de Puebla

Lunes 15 de mayo por el Día del Maestro y la Maestra

Viernes 26 de mayo por el Consejo Técnico Escolar

¿PAGAN DOBLE SI TRABAJAS ESTE 5 DE MAYO?

Si te corresponde trabajar este viernes 5 de mayo, lamentablemente no pagarán el doble ya que no es un día de descanso obligatorio u oficial, aunque los alumnos de la SEP, así como el personal docente, no vayan a tener clases. No obstante, el 1 de mayo sí fue considerado día de descanso obligatorio, por lo que si te tocó trabajar ese día tendrán que pagarte un extra que equivale al doble del día de tu salario, esto de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo en México.