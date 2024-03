El Sábado Santo de Semana Santa, conocido también como “Sábado de Gloria”, no deja de ser una jornada más de celebración en muchos lugares del mundo; sin embargo, a diferencia de otros días, el sábado es de silencio y reflexión.

Durante este día, la Iglesia Católica no realiza eucaristías, no toca las campanas, el Sagrario se deja abierto y vacío, el altar está despojado y no se administra ningún sacramento excepto la Unción de los enfermos y la Confesión de los pecados.

¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DEL SÁBADO DE GLORIA?

En esta jornada se produce la vigilia de 40 horas que los seguidores de Jesucristo realizaron después de su muerte y sepultura el Viernes Santo y antes de que resucite en el Domingo de Resurrección.

Asimismo, el Sábado es una jornada de luto y de reflexión, donde también se celebra la Soledad de María, la madre de Jesús, después de llevar al sepulcro el cuerpo de su hijo, quedando en compañía del apóstol Juan.

¿CÓMO SE CELEBRA EL SÁBADO SANTO?

Según informa Marca, cuando cae la noche en el Sábado Santo se produce la Vigilia Pascual, que concluye con la Liturgia Eucarística y se acompaña a la Santísima Virgen María, que vela en soledad junto a la tumba de su amado Hijo.

Antes de la medianoche se debe haber llevado a cabo esta ceremonia, que se compone de varias partes:

Celebración del fuego: en este acto el sacerdote bendice el fuego y enciende el cirio pascual.

en este acto el sacerdote bendice el fuego y enciende el cirio pascual. Liturgia de la palabra: se leen siete pasajes de la Biblia, desde la Creación hasta la Resurrección.

se leen siete pasajes de la Biblia, desde la Creación hasta la Resurrección. Liturgia bautismal: durante es este momento se bendice el agua, se bautiza a los nuevos cristianos y se renuevan los compromisos bautismales.

durante es este momento se bendice el agua, se bautiza a los nuevos cristianos y se renuevan los compromisos bautismales. Liturgia de la Eucaristía: es la Eucaristía más especial. Los cristianos reciben la bendición.

¿Qué es la Semana Santa?

La Semana Santa es la conmemoración cristiana anual de la pasión de Cristo, es decir, de la entrada a Jerusalén, la última cena, el viacrucis, la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Comienza el Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de Resurrección, aunque su celebración suele iniciarse en varios lugares el viernes anterior, es decir, el Viernes de Dolores. La fecha de la celebración es variable: entre marzo y abril.

Sigue siendo Cuaresma hasta el atardecer del Jueves Santo, cuando da comienzo el Triduo Pascual: ese mismo día se celebra la institución de la Eucaristía en la última cena; el Viernes Santo, la crucifixión y muerte del Señor, y la noche del Sábado Santo, la Vigilia Pascual. Durante la Semana Santa tienen lugar numerosas muestras de religiosidad popular a lo largo de todo el mundo, destacando las procesiones, penitencias y las representaciones de la Pasión, muerte y resurrección de Jesús.

En algunos países se ha tomado como días de asueto, lo que también le ha valido la denominación de Semana Mayor.

En gran parte del mundo existen celebraciones asociadas a la Semana Santa, algunas de ellas de un enorme interés a nivel internacional.

¿Cuándo inicia la Semana Santa 2024 en el Perú?

Para este año 2024, la Semana Santa se celebrará en las siguientes fechas:

Domingo de Ramos: 24 de marzo

Jueves Santo: 28 de marzo (feriado)

Viernes Santo: 29 de marzo (feriado)

Domingo de Resurrección o Domingo de Pascua: 31 de marzo.

