¡Atención, usuarios de Yape! Una nueva modalidad de estafa está circulando, y se propaga a través de correos electrónicos falsos que prometen un supuesto “reembolso” de dinero. Esta sofisticada táctica de los ciberdelincuentes pone en riesgo la seguridad de tus finanzas. Si no estás al tanto de cómo operan, podrías convertirte en la próxima víctima y perder el acceso a tu cuenta.

El engaño busca generar urgencia para que los usuarios actúen sin verificar la autenticidad del mensaje, llevándolos a revelar sus datos bancarios. Para protegerte, es crucial entender el método que usan los estafadores para robar tu información. A continuación, te contamos qué se sabe al respecto.

¿CÓMO FUNCIONA ESTA ESTAFA?

Todo empieza con un correo electrónico que simula ser de Yape. El mensaje te informa que tienes un saldo a tu favor por un “cobro excesivo” y te urge a reclamarlo en pocos días. Esta presión de tiempo es una táctica para que actúes de manera impulsiva.

El correo incluye un enlace que, al hacer clic, te lleva a un sitio web falso que imita a la perfección la interfaz de Yape. En este portal fraudulento, te piden ingresar información sensible como tu número de tarjeta de crédito o débito, la fecha de vencimiento y el código CVC, datos que los delincuentes usan para hacer compras no autorizadas.

¿QUÉ DEBO HACER SI RECIBO UNO DE ESTOS CORREOS?

Lo principal es no entrar en pánico ni ceder ante la presión. Si recibes un correo con la supuesta oferta de un reembolso de Yape, no hagas clic en ningún enlace ni ingreses tus datos personales o bancarios. Es importante que marques el correo como phishing o correo no deseado en tu bandeja. Ante cualquier duda, la mejor acción es contactar a los canales oficiales de Yape para confirmar si la información es real.

(Foto referencial: Pixabay)

¿QUÉ HA DICHO YAPE AL RESPECTO?

Yape ha sido claro en sus comunicados: la plataforma no realiza reembolsos automáticos ni cancela pagos una vez que se completan. La razón es que las transferencias son procesadas al instante. Si te equivocas al enviar dinero, la única solución es que contactes directamente a la persona que lo recibió y le pidas que te lo devuelva.

La empresa tampoco te pedirá información confidencial a través de correos electrónicos o formularios web externos, según explica Infobae.

¿QUÉ ES YAPE Y QUÉ SERVICIOS OFRECE?

Yape es un aplicativo móvil con el que puedes enviar y recibir dinero de manera gratuita las 24 horas del día con tan solo el número de tus contactos o escaneando códigos QR de Yape, Visa o Izipay.

Además, cuenta con un servicio de recargas en donde tan solo se necesita el DNI. También ofrece promociones exclusivas para quienes tengan la aplicación y permite el pago de servicios básicos para aquellos que prefieren no salir de casa.

Para registrarte en Yape, tienes tres formas de afiliación: