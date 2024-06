¿Cuál será el recorrido de la Marcha del Orgullo 2024? Mira aquí las fechas

Este sábado 29 de junio se llevará a cabo la Marcha del Orgullo 2024 en Lima y otras partes del país con el objetivo de defender los derechos de la comunidad LGBT que en algunas situaciones suelen ser vulneradas ya sea por una sociedad aún conservadora. No obstante, hasta el momento algunas personas desconocen el recorrido oficial de la concentración que reunirá a miles de personas de todas las identidades para celebrar la diversidad y promover la igualdad de facultades. Aquí te compartimos todas las rutas de este importante evento.

¿CUÁL ES EL RECORRIDO OFICIAL DE LA MARCHA DEL ORGULLO 2024?

Jorge Apolaya, vocero de la organización Marcha del Orgullo, comunicó que debido a la Marcha del Orgullo 2024 que se celebrará este sábado 29 de junio se cerrarán las principales calles de Lima desde las 7 de la mañana, por lo que instó a los que participarán del recorrido a concentrarse a partir de las 9 de la mañana en la avenida de La Peruanidad, ubicado en Jesús María.

Este gran evento dará inicio a las 3 de la tarde, iniciando en la avenida de La Peruanidad, en el Campo de Marte y seguirá por la avenida Guzmán Blanco hasta llegar a la avenida Alfonso Ugarte. A partir de ese lugar se dirigirán por la avenida Nicolás de Piérola y tomarán la avenida Garcilaso de la Vega. Por último, retornarán por la avenida de la Peruanidad para finalizar el recorrido y celebrar a lo grande con artistas invitados en un escenario principal.

¿CUÁL SERÁ LA DISTRIBUCIÓN DE LA MARCHA DEL ORGULLO 2024?

Bloque 1: Banderola principal

Bloque 2: Agrupaciones y colectivos LGBTI+, organizaciones de DD.HH. y otros aliados A PIE, sin carros alegóricos.

Bloque 3: Empresas patrocinadoras A PIE, sin carros alegóricos.

Bloque 4: Comunidad Internacional: Mesagen, Sistema de Naciones Unidas, Embajadas.

Bloque 5: Carros alegóricos de agrupaciones y colectivos LGBTI+, organizaciones de DD.HH. y otros aliados, con o sin equipo de sonido

Bloque 6: Carros alegóricos de empresas y emprendimientos que patrocinan, con o sin equipo de sonido

¿EN QUÉ PARTE DEL PERÚ SE CELEBRARÁ LA MARCHA DEL ORGULLO 2024?

A continuación, te presentamos los lugares en diferentes zonas del país donde se congregarán muchas personas para iniciar la Marcha del Orgullo y estos son:

Sábado 22 de junio: Abancay, Huaral, Huaraz y Huancayo

Domingo 23 de junio: Chancay, Chimbote y Huacho

Jueves 27 de junio: Ilo

Viernes 28 de junio: Cañete, Chachapoyas, Huanta, Huarmey, Ica, Iquitos, Juliaca, Mollendo, Piura, Pucallpa y Tarapoto

Sábado 29 de junio: Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Lima, Puno, Tacna, Trujillo, Tumbes y Yurimaguas

Domingo 30 de junio: Moquegua

Sábado 6 de julio: Barranca, Chiclayo y Cusco.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL SIGNIFICADO LGBTQ+?

LGBTQ es un acrónimo que significa Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero y Queer. El término a veces se extiende incluso a LGBTQIA, para incluir grupos Intersexuales y Asexuales. Mientras que Queer es un término genérico para personas no heterosexuales; intersexual se refiere a aquellos cuyo sexo no está claramente definido debido a diferencias genéticas o biológicas; y asexual describe a aquellos que no experimentan atracción sexual, asegura CNN.