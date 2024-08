Conducir un vehículo puede ser una necesidad para muchas personas que se movilizan a sus centros de estudio, oficinas de trabajo o a cualquier otro lugar. Sin embargo, para realizar esta actividad, es indispensable portar una licencia de conducir, la cual se puede obtener siguiendo un determinado proceso. Si estás interesado en sacar este documento, a continuación te contamos cuáles son los pasos que debes seguir para conseguirlo.

¿QUÉ REQUISITOS SE NECESITA PARA SACAR LA LICENCIA DE CONDUCIR?

Primero que nada, es importante señalar que las siguientes personas pueden solicitar la obtención de su brevete:

Las personas mayores de 18 años de edad y menores de 80 años.

Las personas mayores de 16 años casadas o que tengan un título oficial que les permita ejercer una profesión u oficio, con plena capacidad de sus derechos civiles (de conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y 46 del Código Civil), también podrán sacar una Licencia de Conducir A-1.

Aquellos que no están privados por resolución judicial a conducir vehículos de transporte terrestre.

Teniendo esto en cuenta, debemos señalar que el único documento necesario para obtener una licencia de conducir es el Documento Nacional de Identidad (DNI). En caso de contar con “Carnet de extranjería”, “Permiso Temporal de Permanencia, Asilo o Refugio”, además del documento de identidad respectivo, se deberá presentar una fotografía tamaño pasaporte con fondo blanco.

También se debe tener en cuenta que con los mencionados documentos se deberá iniciar el examen médico, de conocimientos y de conducción, así como aprobarlos en ese orden para finalmente adquirir el brevete.

En caso de renovar una licencia, los requisitos no varían mucho. Tan solo no se debe contar con deudas pendientes ni con multas de conducción o electorales, y se debe volver a aprobar el examen médico.

¿QUÉ EXÁMENES DEBEN APROBAR LOS INTERESADOS EN OBTENER SU BREVETE?

Aquellos ciudadanos que deseen obtener su licencia de conducir, la cual es otorgada únicamente por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), deberán haber aprobado los siguientes exámenes:

Examen Médico: dura aproximadamente 3 horas y media. Este examen evalúa tu condición de salud y sirve para corroborar que estás apto para conducir un vehículo. Alguna información relevante como el uso de anteojos, uso de audífonos medicados o tu tipo de sangre irá impresa en tu licencia de conducir.

dura aproximadamente 3 horas y media. Este examen evalúa tu condición de salud y sirve para corroborar que estás apto para conducir un vehículo. Alguna información relevante como el uso de anteojos, uso de audífonos medicados o tu tipo de sangre irá impresa en tu licencia de conducir. Examen de Reglas de Tránsito: dura 40 minutos como máximo y consta de 40 preguntas para marcar. Este examen evalúa tus conocimientos sobre las reglas de tránsito, infracciones y sanciones, conducción eficiente, seguros contra accidentes, entre otros.

dura 40 minutos como máximo y consta de 40 preguntas para marcar. Este examen evalúa tus conocimientos sobre las reglas de tránsito, infracciones y sanciones, conducción eficiente, seguros contra accidentes, entre otros. Examen de Manejo: este examen evaluará tus habilidades prácticas de conducir. Puedes realizar la prueba con un vehículo automático o uno mecánico.

¿CÓMO REALIZAR EL EXAMEN MÉDICO PARA LA LICENCIA DE CONDUCIR?

Para realizar esta prueba, debes realizar los siguientes pasos:

Reserva tu cita en el centro médico autorizado más cercano a tu hogar. Realiza el pago correspondiente en el centro médico de tu elección, cuyo precio puede variar entre S/150 y S/350. Rinde el examen que consta de cinco pruebas: medicina general, vista, oído, grupo de sangre y psicológica. Verifica que tu prueba ingrese al sistema del MTC mediante el identificador biométrico de tu huella dactilar.

¿CÓMO REALIZAR EL EXAMEN DE REGLAS DE TRÁNSITO PARA LA LICENCIA DE CONDUCIR?

Una vez hayas aprobado el examen médico, estarás habilitado para rendir esta prueba, la cual podrás superarla con éxito siguiendo los siguientes pasos:

Estudia las reglas de tránsito: puedes apoyarte con un balotario de preguntas o simulacros. Programa tu cita para rendir el examen: puedes realizar este proceso visitando las oficinas del Touring Automóvil Club del Perú o a través de la plataforma web de esta institución. También puedes hacer la programación comunicándote al número (01) 611-9999. Paga el derecho de examen: los interesados podrán pagar S/58,48 para rendir las pruebas de reglas de tránsito y manejo. Sin embargo, es importante señalar que este costo solo es en Lima, ya que la cifra puede varias en otras partes del Perú. Rinde el examen: dirígete al centro de evaluación elegido y supera el examen de 40 preguntas. Para aprobarlo, debes lograr como mínimo 35 puntos.

En caso no hayas aprobado este examen, te avisamos que tienes la opción de intentarlo otras dos veces más. Si no superas esta prueba, no puedes acceder a la siguiente instancia, que es el examen de manejo.

¿CÓMO REALIZAR EL EXAMEN DE MANEJO PARA LA LICENCIA DE CONDUCIR?

Una vez hayas aprobado el examen de reglas de tránsito, debes seguir los siguientes pasos:

Programa la fecha de tu examen de manejo: puedes agendar este día en Lima mediante la página web del Touring Automóvil Club del Perú o comunicándote al (01) 615 9315 de lunes a sábado de 08.00 a.m. a 4.45 p.m. Rinde el examen: en la fecha que escogiste, dirígete a la sede en Lima del Touring, que se encuentra en la Av. Panamericana Sur km 21.5, y supera el examen de manejo. Si te encuentras en otra región, puede revisar en este ENLACE donde llevar a cabo la prueba.

De la misma manera que la anterior prueba, en caso no apruebes el examen de manejo, puedes rendirla en otras dos oportunidades mediante una nueva cita.

¿CÓMO TRAMITAR LA LICENCIA DE CONDUCIR?

Una vez hayas aprobado estos exámenes, deberás realizar un pago de 24.50 soles por el derecho a trámite y la impresión de la licencia. Este pago puede realizarse de manera online a través de Págalo.pe, Multired Virtual o la página del Sistema Nacional de Conductores, opción “Nuevo”. También se puede hacer el pago presencialmente en cualquier oficina del Banco de la Nación o Agente Multired, solo que en este caso deberás conservar tu voucher para ingresar el código de pago.

Posteriormente, podrás recoger tu licencia de conducir, con previa cita online, en las Oficinas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones ubicadas en Lince o Cercado de Lima, como también en las oficinas MAC Lima Norte y MAC Lima Este.

La licencia que se te otorgará es Categoría A-I, la cual es necesaria para manejar autos tipo sedane, coupé, hatchback, convertibles, station wagon, SUV, Areneros, Pickup y furgones. Es necesaria para obtener las demás licencias de Clase A.

La primera licencia de conducir que obtengas tiene una vigencia de 10 años. Cuando caduque, necesitarás revalidarla y su vigencia dependerá de si cuentas con sanciones de tránsito o no.