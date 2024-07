La inesperada salida de Alejandro Restrepo de Alianza Lima ha dejado a muchos hinchas con preguntas. En medio de esta conmoción, Restrepo ha decidido dirigirse a la afición con un mensaje que promete aclarar dudas y expresar su gratitud. ¿Qué es lo que dijo el entrenador futbolístico? En la siguiente nota te contaremos todo lo que debes saber.

¿CUÁL FUE EL MENSAJE DE ALEJANDRO RESTREPO A LOS HINCHAS DE ALIANZA LIMA TRAS SU SALIDA DEL CLUB?

Alejandro Restrepo se despidió de los hinchas de Alianza Lima a través de un emotivo mensaje en su cuenta oficial de Instagram, tras su salida como entrenador del equipo.

En su publicación, Restrepo expresó su tristeza por no haber logrado los objetivos importantes que se había propuesto al llegar al club, pero destacó que siempre trabajó con profesionalismo, dedicación y pasión. Agradeció a todos los jugadores, miembros del comando técnico, staff, área administrativa, directivos, medios de comunicación y, especialmente, a la hinchada blanquiazul, por el apoyo recibido durante su tiempo en el club.

El mensaje de Restrepo también reflejó su profundo cariño hacia Alianza Lima, mencionando que se va agradecido y deseando éxitos a toda la familia blanquiazul. Aunque no se sabe cuál será su próximo destino, Restrepo insinuó que podría tomarse unos días de descanso antes de decidir su siguiente paso.

¿QUIÉN SERÍA EL REEMPLAZANTE DE ALEJANDRO RESTREPO CUANDO ALIANZA LIMA ENFRENTE A UNIÓN COMERCIO?

Tras la destitución de Alejandro Restrepo como director técnico de Alianza Lima, el equipo ‘blanquiazul’ se encuentra en búsqueda de un nuevo entrenador. Mientras se barajan nombres, como el de Christian Díaz, todavía no hay nada concreto y es probable que el proceso de selección del nuevo DT tome varios días. Sin embargo, el equipo no puede permitirse esperar tanto tiempo, ya que este martes 30 de julio enfrentarán a Unión Comercio en el estadio Alejandro Villanueva, en un partido crucial en el que necesitan sumar tres puntos para no complicarse en la disputa por el Torneo Clausura.

En este contexto, Diego Ortiz, actual entrenador de la Sub 17 de Alianza Lima, ha sido designado para asumir el mando del equipo de manera interina. Ortiz, quien trabaja en la institución desde 2019, ha desempeñado roles como coordinador de metodología y entrenador de las categorías Sub 13, Sub 14 y Sub 15. Con una trayectoria de cinco años en el club, Ortiz estará encargado de dirigir al equipo en el crucial encuentro contra Unión Comercio, mientras la directiva continúa con la búsqueda de un reemplazo permanente para Restrepo.

QUIÉNES FUERON LOS 5 TÉCNICOS QUE DEJARON SU CARGO TRAS SUFRIR UNA DERROTA EN EL CLÁSICO, UNIVERSITARIO VS ALIANZA LIMA

En los últimos 10 clásicos entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, cinco entrenadores han dejado sus cargos tras sufrir una derrota. Estos son Pablo Bengoechea, quien dirigía a Alianza Lima; Ángel Comizzo y Álvaro Gutiérrez, ambos de Universitario de Deportes; Guillermo Salas y Alejandro Restrepo, también de Alianza Lima.

Las derrotas en estos importantes encuentros han sido determinantes para la continuidad de estos técnicos, reflejando la presión y las expectativas que existen en torno a estos clásicos del fútbol peruano.

La salida de estos entrenadores demuestra la intensa rivalidad y la importancia que tiene el clásico en el fútbol peruano. Los resultados adversos en estos partidos no solo afectan la moral de los equipos y sus aficionados, sino que también tienen un impacto significativo en la estabilidad de los cuerpos técnicos.

QUÉ ES ALIANZA LIMA

El Club Alianza Lima, conocido como Alianza Lima o simplemente Alianza, es una institución deportiva y social con sede en Lima, Perú. Fue fundado por jóvenes que deseaban practicar deporte.

Alianza Lima es actualmente el club de fútbol más longevo que disputa la Primera División del Perú y cuya hinchada es una de las más grandes respecto al resto de clubes peruanos.

Los fundadores adoptaron aquel nombre en honor a la caballeriza Alianza, propiedad del presidente de la República, Augusto B. Leguía, que utilizaron para celebrar sus primeros partidos.

Alianza Lima es considerado como uno de los tres grandes clubes del fútbol peruano, además, destaca tanto en el fútbol masculino como el femenino.