Prime Video acaba de confirmar la hora de estreno de la Temporada 2 de “Fallout”, la serie que ha debutado con un 100% de aprobación en Rotten Tomatoes. ¿A qué hora estará en la plataforma? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.

Hora de estreno de la Temporada 2 de “Fallout”

La Temporada 2 de “Fallout” se estrena este martes 16 de diciembre a las siguientes horas en Latinoamérica y España:

México: 8:00 p.m.

Colombia: 9:00 p.m.

Ecuador: 9:00 p.m.

Venezuela: 10:00 p.m.

Chile: 11:00 p.m.

Argentina: 11:00 p.m.

Perú: 9:00 p.m.

Bolivia: 10:00 p.m.

Paraguay: 11:00 p.m.

Uruguay: 11:00 p.m.

España: 4:00 a.m. (hora peninsular del día siguiente).

Dónde ver la Temporada 2 de “Fallout”

Vía Prime Video.

Todos los capítulos de la segunda temporada de “Fallout” serán estrenados exclusivamente en Prime Video.

Cómo ver “Fallout” — Guía paso a paso en Prime Video

Tener una suscripción a Amazon Prime o Prime Video Puedes suscribirte directamente a Prime Video o a Amazon Prime que incluye acceso a Prime Video. Amazon suele ofrecer pruebas gratuitas por 30 días para nuevos usuarios. About Amazon Accede a la aplicación o sitio de Prime Video: En tu smart TV, smartphone, tablet, consola de juegos o navegador web, abre la app de Prime Video o ve a primevideo.com. Inicia sesión con tu cuenta de Amazon Asegúrate de estar con la cuenta donde activaste tu suscripción. Busca “Fallout” en la barra de búsqueda Escribe Fallout y selecciona la serie de televisión. Selecciona la Temporada 2 cuando esté disponible Podrás ver los capítulos conforme se publiquen cada semana. También puedes ver primero la temporada 1 si aún no la has visto. Opciones de idioma y subtítulos Ajusta idioma de audio y subtítulos desde el reproductor según tu preferencia.

Sinopsis de la segunda temporada de “Fallout”

La temporada 2 de “Fallout” continúa la épica historia posapocalíptica tras los eventos del final de la primera entrega. En esta nueva temporada, los protagonistas Lucy y The Ghoul se adentran en el páramo del Mojave y se dirigen hacia la mítica ciudad de New Vegas, buscando respuestas, alianzas y la verdad detrás de sus propios pasados en un mundo devastado por la guerra nuclear. Este nuevo arco profundiza en sus relaciones, presenta mayores amenazas (incluyendo criaturas icónicas del universo Fallout) y expande la narrativa a territorios e historias inspiradas en la popular franquicia de videojuegos.

Tráiler oficial

Lista de actores

Reparto principal confirmado:

Ella Purnell como Lucy MacLean

Walton Goggins como The Ghoul / Cooper Howard

Aaron Moten como Maximus

Kyle MacLachlan como Hank MacLean

Moisés Arias como Norm MacLean

Frances Turner como Barb Howard

Xelia Mendes-Jones

Sarita Choudhury

Michael Emerson

Leslie Uggams

Zach Cherry

Annabel O’Hagan

Johnny Pemberton

Rodrigo Luzzi

Ficha técnica (Temporada 2 de “Fallout”)