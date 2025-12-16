La Temporada 2 de "Fallout" se estrena oficialmente en Prime Video el martes 16 de diciembre. (Foto: Prime Video)
La Temporada 2 de "Fallout" se estrena oficialmente en Prime Video el martes 16 de diciembre. (Foto: Prime Video)
Paolo Valdivia
Paolo Valdivia

Prime Video acaba de confirmar la hora de estreno de la Temporada 2 de “”, la serie que ha debutado con un 100% de aprobación en Rotten Tomatoes. ¿A qué hora estará en la plataforma? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.

Hora de estreno de la Temporada 2 de “Fallout”

La Temporada 2 de “Fallout” se estrena este martes 16 de diciembre a las siguientes horas en Latinoamérica y España:

  • México: 8:00 p.m.
  • Colombia: 9:00 p.m.
  • Ecuador: 9:00 p.m.
  • Venezuela: 10:00 p.m.
  • Chile: 11:00 p.m.
  • Argentina: 11:00 p.m.
  • Perú: 9:00 p.m.
  • Bolivia: 10:00 p.m.
  • Paraguay: 11:00 p.m.
  • Uruguay: 11:00 p.m.
  • España: 4:00 a.m. (hora peninsular del día siguiente).

Dónde ver la Temporada 2 de “Fallout”

  • Vía Prime Video.

Todos los capítulos de la segunda temporada de “Fallout” serán estrenados exclusivamente en Prime Video.

Cómo ver “Fallout” — Guía paso a paso en Prime Video

  1. Tener una suscripción a Amazon Prime o Prime Video
  2. Puedes suscribirte directamente a Prime Video o a Amazon Prime que incluye acceso a Prime Video.
  3. Amazon suele ofrecer pruebas gratuitas por 30 días para nuevos usuarios.
  4. Accede a la aplicación o sitio de Prime Video:
  5. En tu smart TV, smartphone, tablet, consola de juegos o navegador web, abre la app de Prime Video o ve a primevideo.com.
  6. Inicia sesión con tu cuenta de Amazon
  7. Asegúrate de estar con la cuenta donde activaste tu suscripción.
  8. Busca “Fallout” en la barra de búsqueda
  9. Escribe Fallout y selecciona la serie de televisión.
  10. Selecciona la Temporada 2 cuando esté disponible
  11. Podrás ver los capítulos conforme se publiquen cada semana.
  12. También puedes ver primero la temporada 1 si aún no la has visto.
  13. Opciones de idioma y subtítulos
  14. Ajusta idioma de audio y subtítulos desde el reproductor según tu preferencia.

Sinopsis de la segunda temporada de “Fallout”

La temporada 2 de “Fallout” continúa la épica historia posapocalíptica tras los eventos del final de la primera entrega. En esta nueva temporada, los protagonistas Lucy y The Ghoul se adentran en el páramo del Mojave y se dirigen hacia la mítica ciudad de New Vegas, buscando respuestas, alianzas y la verdad detrás de sus propios pasados en un mundo devastado por la guerra nuclear. Este nuevo arco profundiza en sus relaciones, presenta mayores amenazas (incluyendo criaturas icónicas del universo Fallout) y expande la narrativa a territorios e historias inspiradas en la popular franquicia de videojuegos.

Tráiler oficial

Lista de actores

Reparto principal confirmado:

  • Ella Purnell como Lucy MacLean
  • Walton Goggins como The Ghoul / Cooper Howard
  • Aaron Moten como Maximus
  • Kyle MacLachlan como Hank MacLean
  • Moisés Arias como Norm MacLean
  • Frances Turner como Barb Howard
  • Xelia Mendes-Jones
  • Sarita Choudhury
  • Michael Emerson
  • Leslie Uggams
  • Zach Cherry
  • Annabel O’Hagan
  • Johnny Pemberton
  • Rodrigo Luzzi

Ficha técnica (Temporada 2 de “Fallout”)

  • Título: Fallout — Temporada 2
  • Plataforma: Prime Video
  • Fecha de estreno: 16–17 de diciembre de 2025 (episodio 1)
  • Número de episodios: 8
  • Formato de lanzamiento: Episodios semanales (cada miércoles) hasta principios de febrero de 2026
  • Géneros: Ciencia ficción, posapocalíptico, drama, comedia oscura, acción
  • Basado en: Fallout, serie de videojuegos de Bethesda Softworks
  • Showrunners: Geneva Robertson-Dworet y Graham Wagner
  • Productores ejecutivos: Jonathan Nolan, Lisa Joy, Todd Howard, James W. Skotchdopole, entre otros
  • Compañías productoras: Kilter Films, Amazon MGM Studios, Bethesda Game Studios / Softworks
  • Idioma: Inglés (con subtítulos disponibles)

