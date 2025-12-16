Prime Video acaba de confirmar la hora de estreno de la Temporada 2 de “Fallout”, la serie que ha debutado con un 100% de aprobación en Rotten Tomatoes. ¿A qué hora estará en la plataforma? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.
Hora de estreno de la Temporada 2 de “Fallout”
La Temporada 2 de “Fallout” se estrena este martes 16 de diciembre a las siguientes horas en Latinoamérica y España:
- México: 8:00 p.m.
- Colombia: 9:00 p.m.
- Ecuador: 9:00 p.m.
- Venezuela: 10:00 p.m.
- Chile: 11:00 p.m.
- Argentina: 11:00 p.m.
- Perú: 9:00 p.m.
- Bolivia: 10:00 p.m.
- Paraguay: 11:00 p.m.
- Uruguay: 11:00 p.m.
- España: 4:00 a.m. (hora peninsular del día siguiente).
Dónde ver la Temporada 2 de “Fallout”
- Vía Prime Video.
Todos los capítulos de la segunda temporada de “Fallout” serán estrenados exclusivamente en Prime Video.
Cómo ver “Fallout” — Guía paso a paso en Prime Video
- Tener una suscripción a Amazon Prime o Prime Video
- Puedes suscribirte directamente a Prime Video o a Amazon Prime que incluye acceso a Prime Video.
- Amazon suele ofrecer pruebas gratuitas por 30 días para nuevos usuarios. About Amazon
- Accede a la aplicación o sitio de Prime Video:
- En tu smart TV, smartphone, tablet, consola de juegos o navegador web, abre la app de Prime Video o ve a primevideo.com.
- Inicia sesión con tu cuenta de Amazon
- Asegúrate de estar con la cuenta donde activaste tu suscripción.
- Busca “Fallout” en la barra de búsqueda
- Escribe Fallout y selecciona la serie de televisión.
- Selecciona la Temporada 2 cuando esté disponible
- Podrás ver los capítulos conforme se publiquen cada semana.
- También puedes ver primero la temporada 1 si aún no la has visto.
- Opciones de idioma y subtítulos
- Ajusta idioma de audio y subtítulos desde el reproductor según tu preferencia.
Sinopsis de la segunda temporada de “Fallout”
La temporada 2 de “Fallout” continúa la épica historia posapocalíptica tras los eventos del final de la primera entrega. En esta nueva temporada, los protagonistas Lucy y The Ghoul se adentran en el páramo del Mojave y se dirigen hacia la mítica ciudad de New Vegas, buscando respuestas, alianzas y la verdad detrás de sus propios pasados en un mundo devastado por la guerra nuclear. Este nuevo arco profundiza en sus relaciones, presenta mayores amenazas (incluyendo criaturas icónicas del universo Fallout) y expande la narrativa a territorios e historias inspiradas en la popular franquicia de videojuegos.
Tráiler oficial
Lista de actores
Reparto principal confirmado:
- Ella Purnell como Lucy MacLean
- Walton Goggins como The Ghoul / Cooper Howard
- Aaron Moten como Maximus
- Kyle MacLachlan como Hank MacLean
- Moisés Arias como Norm MacLean
- Frances Turner como Barb Howard
- Xelia Mendes-Jones
- Sarita Choudhury
- Michael Emerson
- Leslie Uggams
- Zach Cherry
- Annabel O’Hagan
- Johnny Pemberton
- Rodrigo Luzzi
Ficha técnica (Temporada 2 de “Fallout”)
- Título: Fallout — Temporada 2
- Plataforma: Prime Video
- Fecha de estreno: 16–17 de diciembre de 2025 (episodio 1)
- Número de episodios: 8
- Formato de lanzamiento: Episodios semanales (cada miércoles) hasta principios de febrero de 2026
- Géneros: Ciencia ficción, posapocalíptico, drama, comedia oscura, acción
- Basado en: Fallout, serie de videojuegos de Bethesda Softworks
- Showrunners: Geneva Robertson-Dworet y Graham Wagner
- Productores ejecutivos: Jonathan Nolan, Lisa Joy, Todd Howard, James W. Skotchdopole, entre otros
- Compañías productoras: Kilter Films, Amazon MGM Studios, Bethesda Game Studios / Softworks
- Idioma: Inglés (con subtítulos disponibles)