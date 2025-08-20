“Fallout” Temporada 2: Fecha confirmada de estreno

Prime Video anunció oficialmente que la Temporada 2 de “Fallout” se estrenará el 17 de diciembre de 2025. Tras el fenómeno global de la primera entrega, la serie vuelve con nuevos episodios ambientados en el Yermo y con el sello del universo creado por Bethesda. La confirmación llegó junto al primer tráiler y despeja la duda de que el regreso sería en diciembre: ahora tiene día exacto.

El anuncio: tráiler debut en Gamescom 2025

El primer avance de la nueva temporada se presentó durante la Opening Night Live de Gamescom 2025, con showrunners y elenco sobre el escenario. El teaser adelanta un salto a escenarios icónicos y un tono aún más grande y peligroso que el de la primera temporada.

Newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves.

New Vegas llega a la serie (y con grandes amenazas)

La gran novedad es el desembarco en New Vegas, una de las localizaciones más queridas por los fans, que la serie explora con apuestas altas, sátira negra y criaturas temibles. El tráiler cierra con la aparición de un Deathclaw, uno de los enemigos más recordados de la franquicia.

Reparto que regresa y fichajes clave

Vuelven Ella Purnell (Lucy), Walton Goggins (The Ghoul/Cooper Howard) y Aaron Moten (Maximus), entre otros. Entre los fichajes destaca Justin Theroux como Robert House, figura crucial en la mitología de New Vegas. También se mencionan incorporaciones de alto perfil que aumentan el atractivo de esta segunda temporada.

¿De qué tratará la Temporada 2?

La trama retoma inmediatamente después del final de la primera temporada: Lucy y The Ghoul emprenden la búsqueda del padre de Lucy, el Supervisor Hank, ahora en paradero desconocido. El viaje por New Vegas promete alianzas incómodas, conflictos de poder y más guiños al lore acumulado por décadas en los videojuegos.

Calendario de emisión: episodios semanales

A diferencia del maratón de estrenos de antaño, “Fallout” T2 opta por un lanzamiento semanal: un episodio por semana hasta inicios de febrero de 2026. Es un esquema pensado para mantener la conversación viva, permitir teorías entre capítulos y sostener el pulso mediático durante las fiestas y el arranque del nuevo año.

Ficha técnica de la Temporada 2 de “Fallout”

Título: Fallout (Temporada 2)

(Temporada 2) Plataforma de streaming: Prime Video

Prime Video Fecha de estreno: 17 de diciembre de 2025

17 de diciembre de 2025 Temporada: 2

2 Número de episodios: 8

8 Formato de lanzamiento: Episodio semanal (a diferencia de la primera temporada que se lanzó completa). El final de temporada está previsto para el 4 de febrero de 2026.

Episodio semanal (a diferencia de la primera temporada que se lanzó completa). El final de temporada está previsto para el 4 de febrero de 2026. Género: Ciencia ficción, posapocalíptico, drama, comedia oscura, acción.

Ciencia ficción, posapocalíptico, drama, comedia oscura, acción. Basado en: La serie de videojuegos Fallout de Bethesda Softworks y Black Isle Studios.

Reparto principal:

Ella Purnell como Lucy MacLean

como Lucy MacLean Aaron Moten como Maximus

como Maximus Walton Goggins como The Ghoul / Cooper Howard

como The Ghoul / Cooper Howard Kyle MacLachlan como Hank MacLean

como Hank MacLean Moisés Arias como Norm MacLean

como Norm MacLean Sarita Choudhury

Michael Emerson

Leslie Uggams

Zach Cherry

Producción: